El complex industrial de Repsol a Tarragona assegura que l'apagada elèctrica no afecta la seguretat de les persones

L'eliminació controlada de gasos ha generat fum negre

Imatge del polígon petroquímic nord de Tarragona, durant l'apagada elèctrica del 28 d'abril

ACN

El complex industrial de Repsol a Tarragona ha assegurat, a través d'un comunicat, que les conseqüències per l'apagada elèctrica no té efectes en la seguretat de les persones ni en les instal·lacions. 

Afirmen que a les 12:32 hores han patit una pèrdua sobtada del subministrament elèctric de la xarxa general i hi ha hagut la "parada segura i automàtica de totes les seves plantes". La companyia diu que, seguint els protocols de seguretat, les instal·lacions han canalitzat els gasos cap a les torxes per "garantir-ne l’eliminació controlada". 

Aquest procés, a causa de la manca de subministrament elèctric i de vapor d’aigua, ha generat fum negre visible a les torxes. "Tot i el seu impacte visual, no comporta cap risc", asseguren des de Repsol. El complex es troba a l'espera de la recuperació de la xarxa elèctrica per a iniciar "de manera segura" la posada en marxa progressiva de les plantes.

Protecció Civil ha activat el sistema de seguretat a indústries químiques de Tarragona per l'apagada elèctrica general. En concret, s'ha activat la prealerta del Plaseqta i s'han fet comprovacions a la indústria petroquímica. 

El sistema de seguretat comporta l'activació de les torxes d'emergència i el que es fa és cremar el producte que hi ha a les canonades quan s'atura la producció, com ha passat amb l'apagada elèctrica. Aquest procés ha provocat grans fumerades, que fins i tot han arribat al centre de Tarragona.

