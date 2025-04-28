Formació
La comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona acollirà per primera vegada un curs de l'ISPC
És el primer cop que es descentralitza una formació i es fa fora de les instal·lacions del centre de Mollet del Vallès
Les instal·lacions de la Guàrdia Urbana de Tarragona acolliran un curs d’instrucció d’atestats impartit per formadors de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) durant els mesos de maig i juny. Aquesta és la primera vegada que la comissaria de la policia tarragonina serà la seu d’una formació descentralitzada d’aquest centre.
L’Intendent Manel Vázquez, quan es va posar al capdavant de la direcció de la Guàrdia Urbana, va transmetre als representants de l’ISPC la necessitat que les formacions es descentralitzessin per facilitar així l’accés als cursos a les policies locals. Després de mantenir diverses converses, la iniciativa proposada pel cap de la policia tarragonina serà una realitat.
Vázquez destaca que «aquest és un primer pas molt important perquè els agents de Tarragona, i alhora de la demarcació, puguin continuar formant-se amb cursos de l’ISPC sense tenir la necessitat de desplaçar-se fins a Mollet, ja que és un hàndicap». L’Intendent Cap assegura que «amb aquesta iniciativa fixem Tarragona com una de les capitals de formació policial i estem convençuts que aquest serà el primer de molts cursos que oferirem en un futur».
Tarragona, juntament amb Girona, seran les primeres ciutats a acollir aquests tipus de formacions descentralitzades. La primera formació, el «Curs d’instrucció d’atestats: normativa i procediment», estarà oberta a 25 agents del territori i tindrà una durada de 47 hores.
Després de Barcelona, Tarragona té una de les policies locals més importants de Catalunya i per Vázquez «és imprescindible que es garanteixi que els agents es puguin formar en diferents matèries per continuar creixent com a cos policial i per professionalitzar-nos encara més».