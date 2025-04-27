Successos
Un robatori i dos intents en una mateixa nit en diversos habitatges de Boscos de Tarragona
Els fets haurien tingut lloc al voltant de les 23 hores i encara no s'ha realitzat cap detenció
Aquest dissabte a la nit, la urbanització de Boscos de Tarragona ha estat víctima d'un nou episodi de robatoris.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra a Diari Més, els lladres haurien intentat accedir a tres habitatges, però únicament haurien aconseguit sostreure material d'un.
En els altres casos, haurien intentat manipular les càmeres de seguretat situades a l'exterior dels domicilis, fet que ha alertat als veïns dels habitatges, que han avisat al cos policial al voltant de les 23 hores.
Actualment, encara no s'ha realitzat cap detenció, i els fets encara es troben sota investigació.