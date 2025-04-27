Successos
Un incendi d'una rentadora a Bonavista provoca un ferit menys greu
Es tracta d'un home que ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII amb lesions a les mans i inhalació de fum
Aquest diumenge a la tarda, els Bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'un incendi que s'ha produït al terrat d'un edifici al carrer Vint de Bonavista, a Tarragona.
L'avís l'han rebut a les 13.23 hores, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb quatre dotacions. Allà, els Bombers han pogut comprovar que es tractava d'una rentadora que cremava en una habitació.
També s'ha mobilitzat el Sistema d'Emergències Mèdiques amb dues unitats terrestres, que ha atès a dues persones. Una d'elles ha estat un home que presentava lesions a les mans i havia inhalat fum, i l'altra ha resultat il·lesa.
Finalment, l'home ha estat traslladat en estat menys greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Segons informen els Bombers, l'edifici no ha patit cap dany més enllà de l'habitació sinistrada.