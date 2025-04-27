Successos
Cremen cinc contenidors durant la matinada a Tarragona
El foc també ha afectat la persiana d'un primer pis del carrer Vint, on han tingut lloc els fets
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge a la matinada en l'extinció d'un incendi de contenidors al carrer Vint de Tarragona. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3:15 hores.
Inicialment s'han mobilitzat tres dotacions, ja que es preveia que hi hagués diversos focus, però finalment només n'ha intervingut una, ja que en arribar al lloc han constatat que el foc es concentrava en un únic punt.
Les flames han afectat cinc contenidors alineats, tres dels quals han cremat completament. També s'ha vist lleument afectada la persiana d'un primer pis pròxim, amb danys de caràcter menor.
Finalment, els Bombers han treballat amb una dotació per extingir el foc, que s'ha apagat sense causar més afectacions materials ni personals.