Mobilitat
Una caravana bolcada a l'AP-7 provoca retencions a Tarragona
L'accident no ha provocat cap ferit, però ha afectat la circulació
Aquest diumenge a la tarda una caravana ha patit una sortida de via a l'AP-7 al seu pas per Tarragona i com a conseqüència ha bolcat, bloquejant diversos carrils de la carretera.
L'accident, que ha tingut lloc al punt quilomètric 242,5 en sentit Barcelona no ha causat cap ferit, però sí que ha provocat retencions d'un quilòmetre. Tampoc ha implicat cap altre vehicle.
L'incident ha tingut lloc al voltant de les 14 hores. Actualment, queda un carril tallat en sentit nord i la circulació és intensa. El Servei Català de Trànsit ha informat de les sortides alternatives a la 34 de l'AP-7 cap a la T-11, fins a l'enllaç 32 de l'N-340 amb l'AP-7 a Torredembarra.