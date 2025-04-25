Neteja
Tarragona adjudica el contracte de la neteja a Urbaser amb GBI Paprec i FCC a l’aguait
Es preveu que la primera i segona classificada del concurs presentin recurs contra la decisió acordada ahir pel ple
L’empresa Urbaser serà la nova concessionària del servei de la neteja. El ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir adjudicar el nou contracte de la brossa a la segona classificada del concurs per un termini de deu anys i un import anual de 20.225.101,71 euros. La proposta va tirar endavant amb els 14 vots favorables del govern (PSC), Junts i consellers no adscrits, l’abstenció del PP i el «no» d’ERC, Vox i ECP.
Just fa un any, el ple ja va arribar a un acord per adjudicar el contracte de la neteja. En aquell cas, la beneficiària va ser l’empresa GBI Paprec, la primera classificada de la licitació. La companyia francesa, però, va acabar sent exclosa del concurs després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic estimés el recurs de Urbaser, el qual reclamava que la guanyadora havia incomplert les exigències mínimes del contracte.
El procediment d’adjudicació havia quedat paralitzat fins aquesta primavera, quan el Tribunal Superior de Justícia i el Jutjat Contenciós Administratiu va desestimar les mesures cautelars demanades per GBI Paprec contra la seva exclusió. Arran aquesta decisió, l’equip de govern va decidir portar al ple d’ahir l’adjudicació del nou contracte de la brossa a la segona classificada, Urbaser.
La proposta de l’executiu socialista ha acabat prosperant per acord plenari, tot i que es preveu que s’interposin nous recursos. No només per part de GBI Paprec, sinó també per part d’FCC Medio Ambiente, actual concessionària del servei de la neteja i que va quedar tercera en el concurs del nou contracte. Fonts de l’empresa han confirmat a aquest mitjà que impugnaran l’adjudicació a Urbaser davant el Tribunal Català de Contractes.
«Gairebé l’últim pas»
Tot i això, la consellera de Contractació, Isabel Mascaró, celebrava que «Tarragona està a un pas més, gairebé l’últim, de tenir un nou contracte a l’altura del que es mereixen els tarragonins i els treballadors del servei». El PSC va comptar amb el suport de Junts i els consellers no adscrits. «Hem votat que sí sense por ni sensació d’inseguretat jurídica perquè ja no hi ha cap impediment legal», afirmava el portaveu juntaire, Jordi Sendra. Per la seva banda, Javier Gómez (no adscrit) assegurava que «no veig cap aspecte en el que ens puguem escudar per aturar la licitació».
En canvi, Judit Gómez (Vox) alertava de «l’amenaça de noves impugnacions», mentre que Maria Mercè Martorell (PP) espera que «tot això acabi sense que a l’Ajuntament li costi més que el manteniment del contracte actual».
El portaveu d’ECP, Jordi Collado, afirmava que adjudicar a Urbaser és «temerari econòmicament i políticament» i demanava «no posar més en risc la ciutat». En aquesta línia, Jordi Fortuny (ERC) advertia que atorgar el servei «sense una sentència en ferm és una imprudència que pot sortir molt cara a l’Ajuntament». També avisava sobre una possible situació de prevaricació.
El secretari general, Joan Anton Font, va respondre — a petició de l’alcalde, Rubén Viñuales— que «actuar d’acord amb els informes favorables de tots els serveis de la casa, en cap cas, és prevaricació», mentre que «adoptar una resolució diferent», com reiniciar el procés de licitació, sí que podria arribar a ser-ho.