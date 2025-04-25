Comerç
El ple de Tarragona aprova definitivament l’ordenança de terrasses després de rebutjar les al·legacions
Aquesta normativa es va aprovar inicialment el passat 15 de novembres després d'un procés marcat pel consens
El ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona va aprovar ahir de forma definitiva la nova ordenança de terrasses i extensions comercials. Aquesta normativa es va aprovar inicialment el passat 15 de novembres després d'un procés marcat pel consens entre tots els grups municipals.
Durant el període d'exposició pública, es van rebre tres al·legacions per part de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona, una comunitat de propietaris del carrer Mallorca i un particular. El ple les ha acabat descartant perquè el contingut de les mateixes ja s'havia tractat i acordat a les reunions entre els partits del consistori.