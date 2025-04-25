Mobilitat
L'aparcament Torroja de Tarragona passarà a costar 1 euro al dia a partir de l’1 de maig
La tarifa per vehicles de no residents serà d’1 euro per cada 12 hores
L’aparcament municipal Torroja rebaixarà les tarifes a partir de l’1 de maig. Els vehicles amb condició de resident podran estacionar-hi per només 1 euro durant un màxim de vint-i-quatre hores naturals, segons l’ordenança fiscal de la zona regulada. En el cas dels no residents, el preu serà d’1 euro cada dotze hores. En tots dos casos, el cost serà el mateix encara que s’hi aparqui durant menys temps.
Aquesta mesura substituirà la tarifa diària actual de 5,95 € i ha estat aprovada pel Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona.
Segons la consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT, Sonia Orts, la rebaixa respon a la voluntat de millorar l’accés a l’aparcament, tant per als veïns i veïnes de la Part Alta com per a les persones que visiten la zona. També ha subratllat que s’ha fet compatible amb les condicions dels fons Next Generation, que van permetre ampliar l’equipament. Es mantindran les condicions dels abonaments vigents: els usuaris continuaran tenint plaça assegurada, tot i que no assignada de forma fixa dins del recinte.