Administració
L’Ajuntament de Tarragona torna a buscar un gerent de Promoció Econòmica
El ple va aprovar crear un director general de Territori, que serà també el gerent de SMHAUSA
L’Ajuntament de Tarragona ha reprès el procés per a trobar un gerent de Promoció Econòmica. El consistori ja ha publicat les bases de la provisió del lloc de treball, després que quedés deserta la plaça la tardor passada.
Aquesta nova convocatòria presenta novetats importants com que la persona que ocupi aquest lloc de treball també exercirà la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació, a més de la gerència del Patronat Municipal de Turisme i la de l’empresa municipal de desenvolupament econòmic de Tarragona (EMDET, SA) que ja preveia l’anterior concurs.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adan, ha posat en relleu que «amb la incorporació de l’SMO i el servei de Treball i Activació econòmica, potenciem la figura del gerent i aprofitem les sinergies amb turisme i l’empresa municipal de desenvolupament econòmic per treballar de manera conjunta».
Amb la publicació de les bases, avui s’obre el període de presentació d’instàncies que finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els aspirants hauran de tenir una titulació superior i d’acreditar experiència en funcions directives de dos anys si es tracta de sector públic o de 5 anys d’exercici professional, si es tracta del sector privat, entre altres requisits. El procés selectiu s’iniciarà amb les proves de coneixement de català i castellà, i continuarà amb la fase de valoració de l’experiència mínima i la fase d’entrevista i avaluació de les competències i mèrits acreditats.
Sense projecte
A diferència de l’anterior concurs, l’Ajuntament no demanarà als aspirants que presentin un projecte de gestió. Per altra banda, el plenari d’ahir també va aprovar la creació d’un lloc de treball de director general de Territori. Aquest lloc de treball assumirà les funcions de gerència del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes i la direcció i coordinació de l’àrea de Territori.