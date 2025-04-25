Patrimoni
L’adhesió del consistori al consorci de l’ICAC, clau per al trasllat del centre a la Tabacalera
El ple va aprovar ahir la incorporació del consistori en aquest ens
Pas endavant important per al trasllat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) a la Tabacalera. El ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va aprovar inicialment ahir l’adhesió del consistori al consorci de l’ICAC, així com els seus nous estatuts.
«Posem remei a una disfunció històrica», assenyalava el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, qui assenyalava que era una anomalia el fet que «l’única ciutat catalana Patrimoni de la Humanitat» no formés part del consell d’aquest ens.
L’edil també remarcava que l’adhesió de l’Ajuntament al consorci d’aquest centre CERCA que «busca la recerca, la formació avançada i la difusió de la civilització i cultura clàssica» permetrà «formalitzar» la cessió del mòdul 6 de la Tabacalera i «possibilitar» el seu trasllat.
García Latorre apuntava que, més enllà del benefici que suposarà per al mateix ICAC, aquest projecte permetrà convertir aquest edifici abandonat en un «espai obert a la Necròpolis paleocristiana i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT)», els quals estan immersos en un procés de transformació que s’allargarà fins al 2026.
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya assumirà el cost del trasllat de l’ICAC al mòdul de la Tabacalera, que s’ha de reformar integralment. La inversió total ascendeix fins als 5,3 milions d’euros. Segons els terminis anunciats, el projecte executiu s’havia de licitar a principis d’aquest any perquè les obres comencin a principis del 2026 i finalitzin l’any 2028. La futura seu de la institució, un espai de 3.000 metres quadrats, triplica la superfície del centre actual, situat a la plaça d’en Rovellat.