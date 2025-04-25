Música
El Festival Dixieland omplirà de jazz els carrers de Tarragona aquests dies
Tractarà el naixement del jazz a Nova Orleans fruit del xoc entre la població africana i els instruments europeus
El Festival Dixieland celebrarà aquest cap de setmana una nova edició i omplirà de música jazz els carrers de la ciutat aquests dies. Ahir, el certamen va donar el tret de sortida amb diferents bandes que van fer actuacions gratuïtes en diferents espais de Tarragona, com la rambla Nova i la plaça Corsini. El concert inaugural, al Teatre Tarragona, va anar a càrrec d’Andrea Motis.
El festival continuarà avui i fins diumenge. Aquest vespre, a les 20 h, el públic podrà gaudir del concert de Gangbé Brass Band, una formació llegendària de Benín que arriba per primera vegada a Tarragona. Amb més de trenta anys de trajectòria, aquesta banda representa l’essència de les brass bands africanes, hereves de les influències colonials, però també profundament arrelades en la tradició vudú i el ritme afrobeat.
Oferiran una reinterpretació original i vibrant del jazz de Nova Orleans, fusionat amb els sons del seu continent i del seu últim disc, editat el 2024. En aquesta edició, hi haurà un especial èmfasi en com el naixement del jazz a Nova Orleans va ser fruit del xoc entre la població africana, reubicada a la força a Amèrica en el marc de l’esclavisme, i els instruments d’origen europeu.
Leitmotiv històric
Aquest leitmotiv sobrevola el programa a través de l’omnipresent Nova Orleans, però també gràcies a la presència de músiques d’altres destinacions d’esclaus, com el Brasil o les illes francocaribenyes, així com d’una brass band del país africà Benín, origen d’una de les principals rutes esclavistes. La Balkan Paradise Orchestra també actuarà al Teatre Tarragona demà.
Aquesta és una agrupació formada per deu instrumentistes de vent i percussió. Van néixer tocant als carrers de Barcelona, el 2015, van ser descobertes pel projecte Cabal Musical del Taller de Músics i amb el seu últim disc, Nèctar, ja han actuat en escenaris de Suïssa, Luxemburg i, fins i tot, a l’icònic Summer Stage del Central Park de Nova York.
La seva música pren com a punt de partida les fanfàrries balcàniques, però enriqueixen el seu estil amb tradicions i ritmes de tot el món. El diumenge a la Capsa de Música actuarà la Jove TGN Big Band & Sheila Trujilo i Rambla Music Big Band a les 19 hores.