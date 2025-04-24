Salut
Les obres del nou Hospital Viamed de Tarragona encaren la seva recta final
Després de dos anys, s’ha iniciat la darrera fase del projecte amb la instal·lació dels equips mèdics
Les obres del futur Hospital Viamed Tarragona entren a la recta final. A principis del 2023, es va col·locar la primera pedra d’un equipament situat al PP-10, entre les Gavarres i l’Anella Mediterrània, que pretén establir-se com a referent de la sanitat privada al territori. Dos anys després, el projecte de construcció arriba a la seva última fase amb la instal·lació dels equips mèdics i els últims retocs abans de la seva posada en marxa.
El nou edifici, amb més de 15.300 metres quadrats construïts, compta amb quatre plantes sobre rasant. A més, disposa d’un soterrani, on s’ubicarà l’Hospital de Dia Oncològic i el servei de radioteràpia, així com un aparcament de 75 places. N’hi haurà un altre de la mateixa capacitat a l’exterior, al nivell de la planta baixa. L’equipament tindrà l’entrada principal per l’avinguda Josep Maria Recasens i una segona porta, per darrere, que donarà accés al servei d’Urgències.
En aquest nivell 0, també hi haurà 23 consultes externes i tres consultes de pediatria, que estarà complementada amb un espai de joc funcionarà com a sala d’espera per als infants. La planta baixa també albergarà l’àrea de diagnòstic per imatge, amb diferents sales per a fer les ressonàncies, les radiografies i els TAC. D’altra banda, s’implantarà una unitat especialitzada en la salut integral de la dona, fruit d’un acord amb el Grup Dexeus Dona.
En la primera planta es troba el bloc quirúrgic. De moment, s’han construït sis quiròfans, tot i que hi ha la possibilitat de fer-ne cinc més en un futur. Totes aquestes sales presenten les mateixes dimensions a excepció d’una, que és més àmplia i permet col·locar-hi un equip de rajos X portàtil en casos puntuals. En el nivell 1, també hi haurà una sala d’hemodinàmica i una àrea obstètrica amb tres sales de part.
A més, estarà la UCI, que disposarà de quatre boxs. Hi entrarà molta llum natural —com en gairebé tots els punts de l’edifici— i es muntaran de forma que els equips mèdics queden suspesos en l’aire i l’espai al voltant del pacient quedi alliberat. «Feia anys, el disseny arquitectònic se centrava més en la malaltia que en el malalt i, ara, es prioritzen les necessitats del pacient», explica Adrián Gómez-Aleixandre, subdirector tècnic de les obres del nou hospital.
El segon i el tercer pis són d’hospitalització. En el moment de la inauguració, hi haurà 64 habitacions actives. Això sí, s’han deixat parts de l’edifici sense construir per si cal crear-ne més. Cada planta comptarà amb «dues suites» que tindran petites sales d’estar. Aquestes setmanes estan arribant tot el material necessari per a equipar totes les sales i habitacions i la previsió és que «en un mes» s’enllesteixin els treballs. Tot i això, encara no s’ha concretat quan es posarà en marxa el nou Hospital Viamed.