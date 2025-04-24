Societat
L'ONCE reclama que els gossos pigall puguin accedir als locals de restauració a Tarragona
El 30 d'abril se celebra el Dia Internacional del Gos guia
A Tarragona hi ha una quinzena de gossos guia de l'ONCE que acompanyen dia a dia a les persones cegues de la ciutat, aportant-los plena autonomia i seguretat en els desplaçaments, ja que es converteixen en els seus ulls. A Catalunya hi ha 149 gossos guia, mentre que en l’àmbit nacional en són 904.
Amb motiu del Dia Internacional del Gos pigall (30 d'abril) reclamen a la societat el seu dret d'accés als diferents establiments de restauració (bars, cafeteries, restaurants, pastisseries, etc.) al costat de les persones cegues a les quals acompanyen i en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania, sota el lema «Gossos Guia, sí».
Les lleis de cada comunitat autònoma reconeixen a les persones usuàries de gos pigall l'accés a llocs públics o d'ús públic com són els establiments de restauració, un aspecte sovint desconegut per la societat i que, a vegades, genera problemes a la persona cega a l'hora de gaudir de plena autonomia en la seva vida diària.
A nivell nacional està previst l'aprovació d'un nou Reial decret que complementarà la legislació autonòmica entorn d'aquesta mena d'animals i substituirà la normativa que hi ha ara mateix en vigor (Reial decret de 1983). L'actual Llei de Benestar Animal inclou la possibilitat que l'establiment prohibeixi l'entrada de mascotes de manera expressa. No obstant això, el nou text reforçarà que els gossos pigalls puguin acompanyar a les persones cegues, encara que hi hagi una prohibició expressa d'entrada d'animals.
A més, la Fundació ONCE del Gos pigall recorda que aquest accés no pot comportar cap despesa addicional, i demana a la ciutadania que ajudi a difondre i conèixer aquest dret a accedir, romandre i gaudir, en igualtat, d'una cafeteria o restaurant al costat del seu gos.