Municipal
L'Ajuntament de Tarragona obre el procés per cobrir la gerència de Promoció Econòmica
El consitori a aprovat la creació d’un lloc de treball de director general de Territori
El procés per cobrir la gerència de promoció econòmica torna a estar en marxa. L’Ajuntament de Tarragona ha publicat les bases de la provisió del lloc de treball de gerent de Promoció Econòmica, després que quedés deserta la plaça la tardor passada.
Aquesta nova convocatòria presenta novetats importants com que la persona que ocupi aquest lloc de treball també exercirà la direcció i coordinació del servei de Treball i Activació econòmica i del Servei Municipal d’Ocupació, a més de la gerència del Patronat Municipal de Turisme i la de l’empresa municipal de desenvolupament econòmic de Tarragona (EMDET, SA) que ja preveia l’anterior concurs.
La consellera de Turisme, Promoció Econòmica i Comerç, Montse Adán, ha posat en relleu que «amb la incorporació de l’SMO i el servei de Treball i Activació econòmica, potenciem la figura del gerent i aprofitem les sinergies amb turisme i l’empresa municipal de desenvolupament econòmic per treballar de manera conjunta».
Amb la publicació de les bases, demà s’obre el període de presentació d’instàncies que finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Els aspirants hauran de tenir una titulació superior i d’acreditar experiència en funcions directives de dos anys si es tracta de sector públic o de 5 anys d’exercici professional, si es tracta del sector privat, entre altres requisits. El procés selectiu s’iniciarà amb les proves de coneixement de català i castellà, i continuarà amb la fase de valoració de l’experiència mínima i la fase d’entrevista i avaluació de les competències i mèrits acreditats.
Plaça de director general de Territori
Per altra banda, el plenari d’avui també ha aprovat la creació d’un lloc de treball de director/a general de Territori. Aquest lloc de treball assumirà les funcions de gerència del Servei Municipal de l’Habitatge i Actuacions Urbanes i la direcció i coordinació de l’àrea de Territori. Aquest nou lloc de treball, que es considera d’alt càrrec, forma part de la nova estructura gerencial anunciada i impulsada pel Govern Municipal