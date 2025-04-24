Policial
La Guàrdia Urbana de Tarragona sanciona 54 conductors per distraccions al volant
La majoria va ser per utilitzar el telèfon mòbil
La campanya de vigilància i de conscienciació dels perills que suposen les distraccions al volant que ha desplegat la Guàrdia Urbana entre el 7 i el 13 d’abril a Tarragona s’ha tancat amb un total de 54 denúncies.
Amb aquesta nova acció, que s’ha realitzat en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit (SCT), s’han interposat 16 denúncies per no fer cas de les indicacions del semàfor, 5 per circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció, 19 per utilitzar aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi la intervenció manual del conductor i 14 per utilitzar dispositius de telefonia mòbil, subjectant-ho amb la mà, o mantenint-ho ajustat entre el casc i el cap de l'usuari, mentre es condueix, conduir utilitzant manualment dispositius de telefonia mòbil en condicions diferents de les anteriors, conduir utilitzant manualment navegadors o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, així com portar en els vehicles mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres.
La Guàrdia Urbana ha detectat aquestes infraccions després de fer controls a diferents punts de la ciutat. En aquest dispositiu hi han participat agents de paisà, que eren qui alertaven a les unitats de Trànsit i Transports de les infraccions dels conductors que observaven. Els agents uniformats s’encarregaven de notificar a les persones infractores les sancions que se’ls imposava per no haver complert amb algun article de la Llei de Seguretat Viària i del Reglament General de Circulació.
Des de la policia tarragonina consideren que les distraccions en la conducció i el fet de no respectar els semàfors -ni la prioritat dels vianants- constitueixen una de les principals causes d’accidentalitat i per això cal posar-hi fre. Apartar l’atenció uns instants de la conducció posa en risc als conductors però també a terceres persones.
D'altra banda, recorden que no està permès l’ús d’auriculars o dispositius de telefonia mòbil mentre es condueixen bicicletes o qualsevol altre vehicle de mobilitat personal (VMP). És important tenir-ho present perquè també són usuaris de la via pública i comparteixen espai amb altres vehicles com cotxes, autobusos o camions, i cal estar atent a la conducció.