Societat
El besnet de Francisco Franco, que vol ser rei de França, visita Tarragona
Luis Alfonso va ser un dels encarregats de traslladar les restes del seu besavi fora del Valle de los Caídos
Luis Alfonso de Borbón, besnet de Francisco Franco, ha estat gaudint aquests dies de la Setmana Santa a Tarragona, acompanyat per la seva esposa, Margarita Vargas, i diversos amics. Durant la seva estada a la ciutat, la parella es va mostrar molt afectuosa, passejant pels carrers tarragonins i gaudint de l’ambient religiós.
Conegut pel seu desig de ser reconegut com Lluís XX, el futur rei de França, Luis Alfonso es presenta, a través de les seves xarxes socials, com el legítim hereu del tron de París, un títol que defensa com a part de la branca legitimista dels Borbons. Malgrat l’abolició de la monarquia francesa l'any 1848, Luis Alfonso manté viva la seva pretensió de ser considerat monarca de França.
Luis Alfonso de Borbón és president d’honor de la Fundación Francisco Franco, institució que "promou el llegat del seu besavi". Luis Alfonso va ser un dels encarregats de traslladar les restes del seu besavi fora del Valle de los Caídos i defensa la vigència de la Fundació, afirmant que "continua sent rellevant per recordar els assoliments de Franco", tals com "els hospitals, les carreteres, la Seguretat Social, la paga de Nadal" que, segons ell, "continuen beneficiant la societat espanyola".
En el seu discurs sobre la monarquia, Luis Alfonso afirma que és una "institució unificadora" i defensa "la unitat d’Espanya", descartant la idea d’un estat federal. Segons ell, un model federal "no seria beneficiós ni seria acceptat per la Unió Europea, que no permetria que el país es fragmentés en petites regions".