Societat
Els accidents laborals mortals van créixer més d’un 20% el 2024 a Tarragona: se’n van registrar 20
CCOO considera «preocupants» les xifres de 108 persones mortes a Catalunya per accidents de treball l'any 2024
CCOO afirma que les xifres de persones que han perdut la vida en un accident de treball el 2024 són «preocupants». Segons les dades de l’indicador que facilita la Generalitat, les persones mortes per accident són de 108 (82 durant la jornada i 26 in itinere). Aquesta és una de les dades recollides en el ‘Balanç de salut laboral 2024’ presentat aquest dijous pel sindicat. Tot i això, el nombre d’accidents mortals s'ha reduït un 14,56 % respecte al 2023, amb 15 persones mortes menys.
Entre les xifres de l’informe també destaquen que els accidents laborals s’han xifrat en 206.980, la qual cosa suposa una lleugera reducció del 0,60 % respecte al 2023. El sindicat demana la internalització de la prevenció i una actualització del marc normatiu.
L’informe aborda les dades de sinistralitat de 2024 i la seva evolució respecte de l’any anterior a partir de l’anàlisi d’indicadors recollits sobre accidents de treball per part del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Entre les dades, la responsable de Salut Laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez, ha assenyalat que el nombre total d’accidents de treball no ha variat «massa» el 2024 a Catalunya. Concretament, 206.980 persones treballadores han patit alguna lesió enfront de les 208.222 de 2023. Segons Pérez, es tracta d’una reducció «petita», del 0,60%. «Aquesta reducció es concentra més en els accidents que no van generar una baixa mèdica que són els més fàcils d’amagar», ha denunciat. En concret, s’han registrat 880 accidents declarats menys (-0,95 %).
Segons recull l’informe, en termes absoluts, el conjunt d’accidents amb baixa en jornada es manté «molt estable» amb un mínim descens (-0,82 %). Per gravetat, els que més es redueixen són els mortals (-10,81 %), amb 8 morts menys registrats respecte al 2023. En canvi, s’han produït 9 més de greus (+1,60 %). En termes d’incidència, hi ha una reducció «més visible» tant en el total (-3,16 %) com per gravetat. La incidència de la mortalitat dins de la jornada cau «significativament» (-12,92 %), mentre que la dels greus es manté sense massa canvis (-0,80 %).
Per Pérez, la reforma laboral, les activitats desenvolupades per donar compliment a l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral i les actuacions de la inspecció de treball relacionades amb el Pla de xoc contra el frau en la contractació i el control de les condicions de treball, registre horari i hores extraordinàries, han ajudat a continuar amb el descens iniciat el 2023.
Des de CCOO també assenyalen que la reducció de la incidència d’aquests accidents durant el 2024 ha baixat un 7,38 % en la contractació temporal i un 1,76 % en la indefinida, situant-se en 3.278,61 i 3.085,84, respectivament, tal com va passar al 2023, quan la reducció es va concentrar especialment en les persones amb contractes temporals, amb un descens del 22,72 % enfront -3,42 % de les persones indefinides.
Per la qual cosa, l’índex d’incidència del total d’accidents en jornada durant el 2024 continua sent «més elevat» en la contractació temporal (3.278,61) que en la indefinida (3.085,84), però la distància entre tots dos col·lectius «s’està escurçant», ha indicat Pérez. En el cas dels accidents greus, la incidència en les persones amb contracte temporal (13,6) se situa per sota de la de les persones indefinides (15,1).
Per sectors
La incidència del total d’accidents en jornada ha disminuït en tots els sectors excepte en la construcció i l’agricultura. En el camp de l’agricultura mostra el «pitjor» comportament respecte del 2023, amb un augment de la incidència total (+2,92 %) i en els greus (+21,42 %).
De fet, des del sindicat indiquen que els dos sectors comparteixen els factors que provoquen que tinguin «més probabilitat» de patir accidents de treball. Es tracta de la temporalitat, la subcontractació, l’àmplia presència de persones autònomes i persones migrants i la provisionalitat dels centres de treball. A més, destaquen que la construcció continua tenint l’índex d’incidència més elevat en el conjunt d’aquests accidents i en els greus, i l’agricultura presenta la incidència més elevada en els mortals.
108 persones mortes
En paral·lel, remarquen el descens del nombre d’accidents de treball mortals, un 14,56% menys en comparació amb el 2023. Es tracta de 15 persones mortes menys (8 durant la jornada de treball i 7 en els desplaçaments in itinere). Tot i això, consideren que és «inacceptable» que 88 persones treballadores hagin perdut la vida per un accident de treball (66 dins de la seva jornada i 22 in itinere).
D’altra banda, segons els indicadors del Govern, indiquen que el nombre de morts per accident de treball ascendeix a 108 (82 durant la jornada i 26 in itinere). «Són xifres preocupants els 108 treballadors que van perdre la vida el 2024 per accident de treball», ha dit Pérez. També sosté que són inacceptables les xifres de 2025: «Dades de febrer, la incidència dels mortals estaria creixent un 6,23%, són xifres que no podem acceptar».
20 accidents laborals mortals a Tarragona
La demarcació de Tarragona ha registrat 10.453 accidents de treball sense baixa i 9.677 amb baixa l’any 2024. D’aquests, 20 van ser mortals, 15 durant la jornada laboral i 5 in itinere. Els mortals in itinere es van mantenir mentre que els mortals van ser 5 més respecte al 2023. En termes absoluts, els accidents mortals han augmentat un 22,2% dins de la jornada laboral, mentre que els accidents de treball han disminuït en un 3,64%. «Tarragona és el territori amb l’increment més important, seguit de Girona, estem elevant els accidents i ens preocupa moltíssim», ha afirmat la secretària general de la Unió Intercomarcal de Tarragona, Mercè Puig.
La sindicalista atribueix aquestes dades al fet que l’empresariat «no està fent la feina en prevenció». «No es prenen de debò la prevenció dels treballadors, ho veuen com una cosa que no és important», ha afegit. Puig opina que es tracta dels mateixos motius arreu del país. «Les delegades en prevenció es troben amb problemes a l'hora de sol·licitar documents perquè les empreses no volen treballar aquestes coses», ha assegurat. Així mateix, ha assenyalat la dificultat en la mobilitat per la manca de transport públic als polígons industrials.
Reclamacions
CCOO reclama que s’actualitzi el marc normatiu per adaptar-lo a les noves realitats laborals. Entre les principals demandes hi ha la reducció de la jornada laboral de 40 a 37,5 hores setmanals, així com mesures per a un control eficaç del registre horari i la desconnexió digital. A la vegada, exigeixen que s’adeqüi la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, a la Directiva europea 89/391/CEE sobre seguretat i salut en el treball prioritzant la internalització i integració de la prevenció en les empreses.
La secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, considera que el model actual d’externalització dels serveis de prevenció que és «purament documentalista i que respon a interessos de negocis de molt poques empreses». «És un model completament fallit, que denunciem des de fa anys i, davant d’això, les administracions no han pres les mesures necessàries, al contrari, aquestes han estat de fiscalització i ens han traslladat la culpa de no poder anar a treballar, pensem que aquest no és el camí», ha manifestat.
López també ha lamentat el discurs de la patronal sobre l’absentisme i ha indicat que els permisos retributius no es poden considerar absentisme. «És un debat espuri que pretén treure el focus del problema principal dels treballadors que és la inoperància de l’actual sistema de prevenció de riscos laborals i l’incompliment sistemàtic per part de les empreses en moltes de les obligacions en matèria de salut laboral», ha denunciat. Finalment, també ha demanat que es legisli de manera concreta sobre els riscos psicosocials per adequar l’organització del treball o que s’actualitzi el quadre de malalties professionals, entre altres reclamacions.