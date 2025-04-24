Successos
Atropellen una noia prop de l'Institut Antoni de Martí i Franquès a Tarragona
Els fets han estat a les 07.52 del matí
Una noia jove ha estat atropellada a primera hora del matí a Tarragona. Segons explica Bombers de la Generalitat, l'avís l'han rebut a les 07.52 hores per un atropellament al carrer Enric d'Ossó, prop de l'Institut Antoni de Martí i Franquès.
Segons explica el cos d'emergències, un vehicle hauria impactat contra la noia i li hauria produït ferides al cap. La jove ha estat traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Joan XXIII. Els Bombers han desplaçat diverses unitats fins al lloc de l'accident per prestar ajudar al SEM.
Fins al lloc de l'accident també s'han desplaçat diverses patrulles de la Guàrdia Urbana de Tarragona, que s'han fet càrrec de l'accident. La policia local està investigant els fets.