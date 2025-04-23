Municipal
Viñuales manté obert el Limboo mentre es resol el recurs interposat contra la concessió del restaurant
L’alcalde ha desestimat la petició de suspendre l’adjudicació actual fins que hi hagi una resolució
Continua la pugna pel Limboo Beach Club. El març del 2024, el ple municipal de l’Ajuntament de Tarragona va atorgar la concessió d’aquest local situat als jardins del Parc del Miracle a l’empresa Goa Tarragona. El passat febrer, gairebé un any després, el Jutjat Contenciós Administratiu va declarar nul l’acord d’adjudicació per haver inadmès el recurs interposat per TGN Beach Club SL, una de les companyies que va participar en la licitació per explotar aquest espai de titularitat pública.
La firma va decidir impugnar el concurs en considerar que hi havia qüestions, com la puntuació, que «no s’havien fet d’acord amb la llei». Així doncs, la sentència del Contenciós Administratiu obliga l’Ajuntament a resoldre les al·legacions presentades per TGN Beach Club SL, que, el passat 18 de març, també va sol·licitar la suspensió de la concessió actual del Limboo fins que el consistori resolgui el recurs. Dies després, l’alcalde, Rubén Viñuales, va desestimar aquesta petició per escrit. La resolució del batlle passarà pel ple d’aquest divendres per ser ratificada.
Aquesta decisió es fonamenta en l’article 117 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), on es disposa que «la interposició de qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat, excepte en aquells casos en què una disposició estableixi el contrari». Segons la normativa, l’Ajuntament pot paral·litzar la concessió del Limboo en cas que mantenir la llicència causi «perjudicis de reparació impossible o difícil».
En la resolució de l’alcalde, s’exposa que «el licitador sol·licita la suspensió de l’activitat concessional, però no acredita aquests danys concrets ni tampoc argumenta que aquests poden causar a qui representa perjudicis de difícil o impossible reparació».
També es pot anul·lar l’execució de l’acte impugnat quan el recurs «es fonamenti en alguna de les causes de ple dret previstes a l’article 47.1 de la LPACAP». En aquest cas, s’argumenta que la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu «determina la nul·litat de l’adjudicació, per la qual cosa aquesta causa ja ha quedat declarada».
En aquest sentit, s’indica en el document que «l’òrgan que va atorgar la concessió —l’Ajuntament— resoldrà el que estimi pertinent». Fonts municipals assenyalen que el consistori encara «no ha pres cap decisió» respecte al recurs presentat per TGN Beach Club contra el procediment d’adjudicació, i que «s’ha d’elaborar un informe i prendre l’acord per executar la sentència del tribunal». Mentrestant, la concessionària actual del Limboo Beach Club podrà continuar la seva activitat, després que l’alcalde hagi rebutjat la petició de suspendre la llicència d’ús.
Nova temporada
Fa dos anys, l’Ajuntament va cessar l’activitat a l’empresa que havia estat gestionant el Limboo des del 2007 perquè incomplia amb l’activitat contemplada en el contracte, que només permetia oferir servei de guingueta. En canvi, ara, aquest local pot funcionar com a restaurant i bar musical.
A principis del 2024, el consistori va adjudicar a Goa Tarragona l’explotació d’aquest espai per un període de deu anys i un cànon anual de 60.100 euros. La concessionària va reobrir l’establiment l’estiu passat i, aquest mes d’abril, després d’una aturada hivernal, ha donat el tret de sortida a la nova temporada.