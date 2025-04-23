Art
Un viatge a la poètica d’allò que és essencial
El pintor Jaume Amigó oferirà una visita guiada a la seva exposició ‘Entre Núvols’ al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona
El passat mes de març es va inaugurar al Port de Tarragona Entre Núvols, una exposició que mostra l’obra recent de l’artista de Sant Feliu de Llobregat Jaume Amigó. La mostra, detalla el mateix Amigó, «és un recull de l’obra dels últims cinc anys, incloses les escultures, concretament la meva col·lecció de nenúfars».
Hi són, afegeix, «les pintures que vaig fer en tornar del Marroc i del Japó, dos països on vaig sovint des de fa trenta anys. El primer, per pintar. El segon, per exposar». De les seves estades al Marroc ha begut de coses com la simple impressió que deixen les marees a la sorra quan l’aigua es retira.
Del Japó, les influències li arriben dels paisatges, les cerimònies i, especialment, del diari de viatge L’estret camí de l’interior, del poeta japonès Matsuo Bashô. És precisament en aquest volum on el Jaume va trobar l’Entre Núvols que dona títol a l’exposició: «Bashô explica que, quan està cansat, es dedica a mirar els núvols, i aquest estar entre núvols queda associat al fet de meditar o d’estar amb tu mateix».
Al Tinglado, tot aquest recorregut introspectiu i vital s’articula al voltant de capelles, que funcionen com una mena d’espais recreats per donar protagonisme a les sensacions. Tota l’obra pictòrica d’Entre Núvols està realitzada amb pigments. «Vaig barrejant terres que recullo per aquí i per allà, o compro directament els pigments, però mai utilitzo pintura de pot», assegura el Jaume.
En el recorregut, el color vermell, present amb absoluta rotunditat, esdevé el fil conductor. «No puc explicar per què hi és tan present», admet l’artista. «Fa un temps tenia una paleta més reduïda, amb molts negres i crus, però vaig començar a posar pinzellades de vermell i aquest color va anar creixent i creixent, fins acabar envaint els quadres, fent-los completament vermells».
Jaume Amigó ha participat en nombroses exposicions en galeries i centres d’art nipons. Així mateix, també ha exposat a diversos països europeus, com Països Baixos, Alemanya o França, a l’Àsia i al Marroc. Aquesta exposició es podrà visitar al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona fins al diumenge 27 d’abril.
L’entrada és gratuïta i justament aquest últim dia el mateix autor oferirà una visita guiada per al públic. «Fer aquestes visites guiades em resulta especialment interessant, perquè puc interactuar amb la gent i, d’alguna manera, també és una manera d’explicar-m’ho a mi mateix, fet que em diverteix molt», assegura el Jaume.