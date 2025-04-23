Infraestructures
Treure els trens de mercaderies de Tarragona tensiona Vila-seca, que veu «inacceptable» acollir-los
L’Ajuntament tarragoní i el Port celebren l’estudi per treure les mercaderies del Serrallo
El futur traçat ferroviari de les mercaderies, que marxaran del frontal marítim de Tarragona, ha posat en alerta l’Ajuntament de Vila-seca. Tal com va avançar ahir Diari Més, el Ministeri de Transports ha licitat l’estudi informatiu per a eliminar el pas de trens de mercaderies pels barris marítims de la ciutat.
Això provocarà canvis en el recorregut dels combois, que podrien desviar-se cap a l’interior des de les instal·lacions portuàries i circular a tocar de Vila-seca. El conseller de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Nacho García, celebra la licitació d’un estudi que «permetrà configurar un traçat de les mercaderies que respongui no només a les necessitats de la ciutat, si no de tot el territori».
Per la seva banda, l’alcalde de Vila-seca veu «inacceptable» que es pugui traslladar el problema del pas de mercaderies als habitants i residents del seu municipi. Dies després que es trenqués el consens metropolità per la ubicació de l’estació intermodal, el Ministeri de Transports ha licitat l’estudi que permetrà estudiar les vies per eliminar el pas de les mercaderies per zones com El Serrallo o Torres Jordi.
Camp de Tarragona
L'Ajuntament de Vila-seca abandona «temporalment» el Grup Impulsor de l'Àrea Metropolitana
Álvaro Rodríguez
Es tracta del primer i imprescindible moviment per dur les mercaderies a l’interior, que dependrà, això sí, de la viabilitat econòmica del projecte. Però si les mercaderies que surten del Port no passen pel frontal de Tarragona, significa que s’hauran de desviar i molt probablement ho hauran de fer cap a Vila-seca, tal com va plantejar Saül Garreta durant la seva presidència a l’Autoritat Portuària.
«És una molt bona notícia pel Camp de Tarragona, atès que aquest estudi informatiu ha de poder garantir una solució per al transport ferroviari de mercaderies procedents del Port i que no generin impactes negatius sobre les persones i llurs poblacions», manifesta l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura. Ara bé, que el pas de mercaderies apunti cap al seu municipi ho considera «inacceptable».
«Manifesto la meva total sensibilitat i empatia vers els veïns i veïnes de la ciutat de Tarragona, que durant molts anys han estat patint les conseqüències d’un pas constant de trens carregats de mercaderies», expressa, però afegeix: «Considero igualment inacceptable que es pogués traslladar aquest problema als habitants i residents de municipis com la Canonja o Vila-seca. No podrem permetre que una solució parcial acabi generant un nou focus de molèsties i afectacions a comunitats veïnes».
Una via sobre el Francolí?
L’alcalde de Vila-seca posa sobre la taula una solució alternativa al pas de les mercaderies pel seu municipi. Segura fa referència al dibuix del nou Pla d’Ordenació Urbanística de Tarragona i planteja una sortida ferroviària de les mercaderies de la ciutat mitjançant un futur viaducte per la llera del Francolí. «Però això està reservat per a trens de passatgers i la futura urbanització en l’entorn de l’estació de l’Horta Gran», respon el conseller Nacho García.
Des de Tarragona tenen clar que «trobarem una solució conjunta que no afectarà els nuclis de població de cap municipi del Camp de Tarragona». «Aquest estudi, a més, arriba en un moment decisiu per Tarragona, com és el de l’elaboració del nou POUM que ha de regir l’urbanisme de la ciutat les properes dècades», subratlla García, qui reconeix sobre el nou POUM que «tot i que més lent del que ens agradaria, es van donant les passes necessàries».
El Port, satisfet
Per la seva banda, el president del Port, Santi Castellà, defensa que «no només és una bona notícia per a la comunitat portuària, per a la ciutat de Tarragona i per al conjunt del territori, sinó que és el resultat de la feina feta fins ara».
Castellà subratlla que les noves connexions del Port amb el corredor del Mediterrani, en sentit nord, sud i a l’interior, «són essencials per a refermar el nostre paper com a actor logístic estratègic amb un gran impacte tant al conjunt de l’Estat com a escala europea». A més, celebra el «pas ferm» per a assolir una solució definitiva per a la sortida de mercaderies pel sud i eliminar la contaminació acústica del frontal marítim tarragoní.
El Port va voler aprovar un Pla Director amb el nou traçat
Aquest recorregut establia una nova sortida en direcció sud, amb la creació d’una nova via que connectava el ramal industrial amb l’estació de Port Aventura, que es connectaria al Corredor del Mediterrani. Això sí, travessant el terme municipal de Vila-seca.
El Pla Director cercava un «consens tècnic i polític», assegura l’expresident del Port, Saül Garreta, qui detalla que «es va treballar de manera coordinada» amb l’aleshores consellera de Territori, Esther Capella; el secretari general d’Infraestructures del moment, Xavier Flores; el director general de Territori, Agustí Serra; el cap del Servei Territorial d’Urbanisme, Francesc Santacana; i el director dels serveis territorials de Territori, Xavi Villacampa. A més, es va instar al Ministeri de Transports que elaborés els estudis informatius.