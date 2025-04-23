Sant Jordi
El Sant Jordi tarragoní llueix a la Rambla Nova amb més d'un centenar de parades
Llibreters i floristes esperen més vendes que l'any passat gràcies al bon temps
Sol, bona temperatura, llibres, roses i 132 parades protagonitzen el Sant Jordi d'aquest 2025 a la Rambla Nova, l'epicentre de la diada a Tarragona. Des de primera hora del matí milers de tarragonins han sortit al carrer per gaudir d'una jornada assenyalada. Llibreters i floristes esperen millors vendes que l'any passat gràcies al bon temps.
Autors locals, com la vallenca Margarida Aritzeta, viuen la festivitat amb una intensitat especial: «Quan tens llibre nou vas una mica més de bòlit, però em considero estimada. La il·lusió que posen per una dedicatòria s'ha de tornar», comenta mentre signa exemplars de la seva darrera novel·la, L'hort de les ànimes. A la tarda, la diada castellera de les quatre colles de la ciutat culminarà el dia.