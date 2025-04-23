Sant Jordi
La meitat dels tarragonins regalarà avui una rosa o llibre a les seves amistats
Només el 29% en regalarà a la seva parella, segons dades del portal web de comparacions Casino.org
La meitat dels tarragonins regalarà aquest Sant Jordi una rosa o llibre a les seves amistats. Només el 29% dels ciutadans ho farà a la seva parella. Així ho mostra un estudi del portal web de comparacions i ressenyes Casino.org.
El web va realitzar una enquesta a 2.500 habitants de la província de Tarragona, entre els quals 1.821 tarragonins, sobre els hàbits de consum pel Sant Jordi d’enguany i els resultats marquen un canvi de tendència en la festivitat: no celebrar només l’amor romàntic, sinó també els vincles personals més amplis.
Sant Jordi és la festivitat més estimada a Tarragona, segons l’enquesta, amb un suport del 32,4% dels ciutadans, per davant d’altres celebracions com Santa Tecla. L’arrelament es reflecteix en la participació: un 79,1% dels tarragonins afirma que celebrarà el 23 d’abril, la qual cosa suposa el 17,6% del total d’assistents a tot Catalunya.
L’entusiasme traspassa els límits urbans i s’estén al conjunt de la província. Un 34,4% dels residents en municipis assegura que es desplaçarà fins a la capital per viure de prop l’ambient del Sant Jordi tarragoní. Aquests trasllats representaran una mitjana de 84,3 quilòmetres per persona, el segon valor més alt de tota Catalunya i un 12,4% per sobre de la mitjana catalana.
En aquest sentit, la ciutat acollirà el 9,5% dels visitants que arribaran de fora de Catalunya, la qual cosa que representa el 30,2% del total d’assistents al Sant Jordi local. Pel que fa als tarragonins, la inversió mitjana serà de 59 euros per persona.
Tot i que el 87,2% mantindrà el seu pressupost respecte a l’any anterior i un 4,9% el reduirà, un 7,9% preveu augmentar-lo en 19,3 euros. Aquest increment es traduirà en una recaptació addicional estimada de 134.123 euros respecte al 2024, un fet que confirmaria que el Sant Jordi tarragoní no només evoluciona en esperit, sinó també en impacte.
Set milions de roses
Els floristes de Mercabarna-flor confien tornar a les xifres d’abans de la pandèmia i que aquest Sant Jordi es tornin a superar els set milions de roses venudes, de les que un 30% sortiran del mercat majorista. Justifiquen l’optimisme pel fet que la festa caigui en dia feiner i perquè els turistes cada cop «se la fan més seva».
El president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, Miquel Batlle, ha explicat que els preus es mantindran «estables» amb flors de bona qualitat a partir dels 5 euros i que, sense producte local, un any més el gruix de roses vindrà de Colòmbia (68%), Equador (22%) i Holanda (10%).
A banda, Sant Jordi arribarà a una seixantena de ciutats de 28 països amb 80 esdeveniments, segons recull el web de la campanya #BooksAndRoses, una iniciativa del Consorci Catalunya Internacional que difon la festivitat arreu.