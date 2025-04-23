Diari Més

L'Audiència Nacional estudia l'entrega d'un líder criminal equatorià detingut a Tarragona

La Guàrdia Civil va detenir a Segur de Calafell a William Joffre Alcívar Bautista, conegut com a «Comandante Willy», i al seu germà Álex Iván, «Ronco» dels Tiguerones

Moment de la detenció dels Narcos Ecuador Los Tiguerones.

Moment de la detenció dels Narcos Ecuador Los Tiguerones.Cedida

Efe

L'Audiència Nacional celebra aquest dimecres una vista per decidir si extradita a un dels líders de l'organització criminal Els Tiguerones d'Equador, a la qual se li atribueixen nombroses extorsions i, fins i tot, algun atemptat amb cotxe-bomba.

El passat 23 d'octubre la Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia d'Equador, va detenir a Segur de Calafell a William Joffre Alcívar Bautista, conegut com a «Comandante Willy», i al seu germà Álex Iván, «Ronco», considerats els capitosts dels Tiguerones.

Segons van informar en el seu moment fonts properes a la investigació, tots dos comptaven amb ordres internacionals de detenció i els agents van descobrir que el primer portava anys vivint a Catalunya amb documentació falsa, des d'on seguia coordinant activitats il·lícites de la seva organització a Equador.

Entre els actes comesos per aquesta banda destaca l'assalt al canal de televisió equatorià TC Televisión de Guayaquil mentre emetien un informatiu en directe al gener d'aquest any.

Més d'una desena de membres d'aquesta organització, encaputxats i proveïts d'armes de foc, granades i explosius, van assaltar les instal·lacions del canal atemorint a treballadors i als teleespectadors, en una acció que buscava coaccionar al Governo equatorià perquè cessés la pressió policial sobre les bandes criminals del país catalogades com a terroristes.

Als Tiguerones també se li atribueix l'assassinat de César Suárez, el fiscal equatorià encarregat de la investigació de l'assalt a la cadena televisiva i que va morir per diversos trets dies després de l'inici de la investigació per delictes de terrorisme a l'organització criminal.

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha demanat l'extradició del reclamat en un escrit en el qual recull alguns fets delictius que s'imputen als Tiguerones, com l'extorsió a un ciutadà al que li van indicar que havia de lliurar 20.000 dòlars per no atemptar contra la vida dels seus familiars.

Les trucades es van realitzar per l'aplicació WhatsApp des de prefixos internacionals.

Una altra víctima d'aquesta organització va rebre diversos missatges per aquesta mateixa aplicació en els quals li van requerir realitzar pagaments a canvi de no atemptar contra la seva integritat i li van exigir 50.000 dòlars.

