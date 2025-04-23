Universitat
Jordi Bertran i Helena Segú s’enduen els premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals en català
Les recerques reconegudes tracten sobre el cicle festiu de Santa Tecla i l’impacte en la salut del consum d’insectes
Jordi Bertran i Helena Segú són els guanyadors de la quarta edició dels premis Josep Maria Pujol a les millors tesis doctorals escrites en català, atorgats per la URV a través de la Comissió de Política Lingüística. Els guardons, lliurats aquest 23 d’abril, pretenen prestigiar el català com a llengua de ciència i de recerca i estimular-ne l’ús.
Bertran s’ha endut el premi a la millor tesi en català de l’àmbit de les ciències socials i humanitats amb el treball El cicle de Santa Tecla, el Corpus i les entrades espectacularitzades a Tarragona en el context dels territoris de llengua catalana, dirigit per Francesc Massip Bonet, del Departament de Filologia Catalana. La recerca se centra en la història i les característiques de la teatralitat del cicle de Santa Tecla, establint-ne la cronologia i l’arbre genealògic des del segle XIV fins a la guerra del Francès, a la primeria del XIX.
La importància de la processó del Cos de Crist ja ha estat sovint reconeguda de manera genèrica, però aquesta obra amplia el focus en la festa patronal i les entrades espectacularitzades, i en fa un estudi no només històric i documental, sinó sobretot cultural. L’autor centra l’atenció en la tradicionalització a través del folklore i les festes com a participació comunitària en un ritual, amb una incidència especial en les confraries, per assolir un estudi global que supera la visió més aviat fragmentària que se’n tenia.
Helena Segú, per la seva banda, ha guanyat el premi a la millor tesi escrita en català de l’àmbit de les ciències experimentals i de la salut pel treball Impacte en la salut del consum d’insectes a través de la seva interacció amb el tracte gastrointestinal: explorant el paper dels receptors intestinals del gust, dirigit en aquest cas per Maria Teresa Blay Olivé i Esther Rodríguez Gallego, del Departament de Bioquímica i Biotecnologia.
La recerca de Segú aborda el consum d’insectes, que guanya atenció per la seva percepció de sostenibilitat i beneficis per a la salut, per exemple pel que fa a la millora de la funció immunitària i intestinal, vital per al benestar general. En aquest sentit, el treball explora l’impacte del consum d’insectes en la salut intestinal i sistèmica. També investiga com els insectes poden influir en els receptors del gust intestinal i les seves implicacions per a la salut.
Els resultats mostren que el consum crònic d’insectes beneficia la salut intestinal i alleuja problemes inflamatoris i metabòlics en condicions saludables i patològiques. Aquesta recerca destaca la importància dels patrons dietètics i l’estat de salut en els receptors del gust intestinal, suggerint-ne la seva rellevància en funcions crítiques de l’organisme.
El jurat ha valorat d’ambdues obres la claredat expositiva, l’estructura adequada, la correcció gramatical i el llenguatge inclusiu i no sexista, a més de l’interès de la recerca, la creativitat, l’originalitat i l’impacte social. Els dos treballs es poden consultar al repositori Tesis Doctorals en Xarxa.
Durant l’acte s’ha presentat el llibre La guerra de les Vespres (1282-1285), de Guifré Colomer Pérez, editat per Publicacions URV i basat en la tesi doctoral amb la qual l’autor va guanyar en l’edició dels premis Josep Maria Pujol de 2023.