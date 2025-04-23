Política
ERC impulsa una moció per reforçar l’ús del català a Tarragona
La formació proposa accions al comerç i dins l’administració local
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha presentat una moció amb l’objectiu de revertir el retrocés en l’ús social del català a la ciutat, especialment en l’àmbit comercial i dins de l’administració local. La iniciativa dels republicans arriba després dels resultats de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població (EULP 2023), que confirma una davallada sostinguda en l’ús habitual del català a Catalunya: del 46% l’any 2003, al 36,1% el 2018 i fins al 32,6% actualment.
La portaveu del grup municipal, Maria Roig, ha explicat que «les dades són clares, el català està en recés. No cal ni tan sols que ens ho digui un estudi, perquè malauradament ho podem comprovar a cada pati d’escola, al carrer i en la quotidianitat del nostre dia a dia. Cal treballar per la llengua perquè és l’eix vertebrador de qualsevol nació».
La moció dels republicans posa l’accent en dos àmbits on l'Ajuntament de Tarragona pot incidir de manera directa: el comerç local i els treballadors públics. Entre les mesures proposades hi ha l’organització de sessions de conscienciació i formació gratuïta per al personal municipal, així com la implementació de campanyes internes per fomentar l’ús continuat del català en la comunicació amb la ciutadania. També es proposa la realització de diagnòstics regulars per identificar àrees de millora i recollir el feedback dels ciutadans sobre la qualitat de l’atenció en català.
En l’àmbit comercial, la moció planteja la continuïtat i ampliació del pla d’accions estratègiques impulsat el juny del 2024 per l’Ajuntament i la Generalitat. Aquest pla inclou formació pràctica als establiments amb personal amb poc coneixement del català, així com línies de subvencions per actualitzar la cartelleria al català. «Acompanyant la campanya d’animar els comerciants a utilitzar el català, proposem una línia de subvencions per modificar la cartelleria que ara mateix no és en català. Cal revertir aquesta reculada i portar el català al carrer, també a través de campanyes gràfiques i atractives als comerços», ha destacat Roig.
Des d’ERC s'insisteix en la necessitat que el consistori tarragoní sigui model i exemple d’una llengua viva i útil, especialment en l’atenció als nouvinguts i en la gestió diària amb la ciutadania. «El català ha de ser l’eina de cohesió i identitat més ferma de Tarragona, i perquè això sigui, cal continuar treballant cada dia per fer-ho realitat. L’administració pública ha de ser el primer exemple», ha conclòs la portaveu republicana.
Amb aquesta moció ERC Tarragona vol continuar fent passes endavant per reforçar l’ús del català a la ciutat. Després de la bona acollida de l’Oficina de Promoció del Català, els republicans continuen situant la defensa i promoció del català com una prioritat de ciutat, implicant tant el sector públic com el privat, en la recuperació i normalització de l’ús social de la llegua catalana.