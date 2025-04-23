Patrimoni
Arrenquen les obres de rehabilitació del Fòrum de la Colònia de Tarragona
Els treballs transformaran el recinte patrimonial en un gran parc urbà i un museu a l'aire lliure
Les obres de rehabilitació del Parc del Fòrum ja han començat. Els treballs, que es preveu que s'allarguin durant 8 mesos, transformaran el recinte patrimonial en un gran parc urbà i un museu a l'aire lliure. Concretament, ahir es van iniciar les excavacions arqueològiques prèvies.
Un cop finalitzades, es restauraran tots els elements arquitectònics i arqueològics, i es crearà un nou accés pel carrer Cardenal Cervantes. A més, s’eliminarà el pont que connecta les dues illes per sobre del carrer Soler, ja que no permet el pas de persones amb mobilitat reduïda.
També, es crearan refugis climàtics amb arbres a l’entorn del recinte i una zona de jocs infantils a la cantonada entre el carrer Cervantes i el carrer Soler, que serà només per a vianants en el tram des de Gasòmetre a Cervantes. La intervenció suposarà una inversió total de 3,5 MEUR, tres dels quals provenen dels fons Next Generation.