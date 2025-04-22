Societat
Llar Natalis: deu anys acollint i acompanyant dones embarassades en situació vulnerable a Tarragona
Amb el suport de l'Arquebisbat, la fundació ofereix residència, formació i esperança a mares que volen tirar endavant malgrat les dificultats, i reclama més solidaritat per garantir la seva continuïtat
La fundació Llar Natalis es va fundar fa deu anys amb l’objectiu d’ajudar les dones embarassades que, pels motius que siguin, es troben en una situació desfavorida però que volen continuar endavant amb l’embaràs. «Vam creure que era necessari perquè no hi havia cap entitat d’aquestes característiques a Tarragona», explica Carmen Cumplido, assistenta social i una de les impulsores de la fundació.
Llar Natalis proporciona, amb l’ajut de l’Arquebisbat, espais de residència i acompanyament durant el procés a les dones que així ho desitgin. «Nosaltres no anem a buscar a ningú. Sempre arriben derivades. Poc a poc ens vam donar a conèixer i hem anat creixent. Aquí se senten protegides», indica Cumplido. La fundació també els hi ofereix formació laboral en diferents àmbits. «Tenim nou places disponibles i no sempre podem atendre les peticions», explica Cumplido. Es queden a la Llar des que tenen la criatura, el final d’embaràs, fins que troben feina. Des de la pròpia entitat se’ls facilita algun pis, si hi ha possibilitats de lloguers baixos.
Llar Natalis dona a altres entitats els excedents que li arriben. Necessita, per això, donatius regulars de persones, entitats, a més de l’aportació que fa l’arquebisbat cada mes.
Cristina Velencoso, que s’encarrega de la comptabilitat de Llar Natalis, explica que ha de fer molta paperassa per aconseguir una mínima subvenció, però que ho fa de gust, perquè la finalitat és molt bonica. Li toca gestionar tots els pagaments i les peticions que li fan des de l’entitat. «Fer un cop de mà a l’Obra Pia Montserrat en aquesta matèria m’omple molt, perquè davant la vulnerabilitat d’aquestes noies si no reben un suport extern ho tindrien molt malament per tirar endavant». «Necessitem donar una mica de nosaltres, que la societat fos més solidària per ajudar causes com aquesta», afirma Velencoso. «Fa 10 anys et diria que no estava preparat per fer la tasca que faig, però em vaig implicar i vaig conèixer la feina que es fa a Llar Natalis. A base de conèixer la realitat, les persones canviem», expressa Mossèn Josep Masdéu, responsable de Llar Natalis i patró de l’Obra Pia Montserrat. Masdéu diu que només que les grans parròquies -de més de 1.000 habitants- de l’arxidiòcesi donessin 10 euros cada mes ja se solucionarien molts problemes econòmics de Llar Natalis, com la llum, aigua o el gas.
«La Llar sempre és l’últim recurs. Es troben molt soles i arriben enfadades amb el món. Un cop aquí, ja es relaxen. Volem continuar fent aquesta feina», conclou Cumplido.