Infraestructures
Liciten l’estudi per treure els trens de mercaderies del front marítim de Tarragona
Transports ha licitat per 907.500 euros l’estudi dels nous accessos ferroviaris del Port de Tarragona
Pas endavant per a l’eliminació dels trens de mercaderies de la ciutat. El Ministeri de Transports licita avui l’estudi informatiu dels nous accessos ferroviaris del Port de Tarragona. Aquest estudi permetrà trobar la solució al pas dels trens de mercaderies per zones com el barri del Serrallo. L’objectiu és suprimir les maniobres que els trens de mercaderies del port realitzen al frontal marítim de la ciutat i, per tant, eliminar els sorolls, les vibracions i el risc d’accidents a la zona urbana.
Segons ha pogut saber Diari Més, la redacció de l’estudi informatiu es licita aquest dimarts per 907.500 euros (IVA inclòs). Aquest document definirà i analitzarà les actuacions tècniques necessàries per a comptar amb noves connexions en els accessos al Port, que permetran disposar de sortides directes des de les diferents terminals a la Xarxa Ferroviària d’Interès General o a la terminal de Tarragona Mercaderies.
Es tracta del primer pas necessari perquè les mercaderies abandonin el front marítim. L’estudi determinarà les noves connexions del Port i millorarà els moviments ferroviaris a la ciutat. Segons explica el Ministeri de Transports, tal com marca la legislació vigent del sector ferroviari, primer es redactarà un estudi de viabilitat i, posteriorment, es redactarà i es tramitarà l’estudi informatiu que penjarà de l’estudi de viabilitat. Per tal de coordinar aquest projecte, s’ha creat un grup de treball entre Adif, Puertos del Estado i l’Autoritat Portuària de Tarragona.
La proposta del Port
Durant la presidència de Saül Garreta (ERC), el Port de Tarragona ja va exposar una proposta de tres fases per a eliminar els trens de mercaderies del front marítim. Garreta va proposar l’any passat desviar els combois que passen pel Moll de Costa amb una nova connexió entre els Molls de Llevant i l’Estació de Classificació d’ADIF. Aquest desviament es faria amb un nou pont, paral·lel al pont mòbil, i un nou viaducte per sobre del riu Francolí.
La segona fase preveia la connexió cap al sud de la terminal de la Boella amb un nou ramal que connectaria amb l’antiga línia Tarragona-València. Per últim, la tercera fase proposada, consistia en unir aquesta antiga línia amb el ramal plantejat per unir l’estació de Salou-PortAventura a la xarxa general de ferrocarril.
Està per veure si alguna d’aquestes propostes s’acabarà incloent en el pla definitiu. Una de les opcions per a tirar endavant el projecte era que el Port redactés un pla director, però ha estat l’Estat qui finalment ha acabat tirant pel dret amb l’estudi informatiu.
Els veïns, farts
El passat mes de maig, un estudi de la URV evidenciava que el soroll dels combois nocturns al seu pas pel Serrallo estava provocant problemes de salut en alguns veïns. Per aquest motiu, es va exigir a l’Ajuntament que pressionés el Port i Adif per a trobar una solució. La licitació de l’estudi convida a pensar que l’alternativa arribarà aviat.