Economia
Les exportacions de la demarcació de Tarragona creixen un 8,6% al febrer respecte l'any passat
Les importacions s'enfilen un 1,9% fins als 1.371 milions d'euros
Les exportacions de la demarcació de Tarragona van créixer un 8,6% al febrer en relació amb el mateix mes de l'any passat i han arribat als 983,1 milions d'euros, segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Les importacions també s'han incrementat, en aquest cas un 1,9%, i s'han enfilat fins als 1.371 milions d'euros.
Així, la balança comercial de la demarcació té un saldo negatiu de 388,4 MEUR, però en comparació amb el febrer del 2024 s'ha reduït en 52 milions d'euros. En els dos primers mesos de l'any les importacions s'han incrementat un 7,2% mentre que les importacions ho han fet en un 1,8%.
Els sectors que més pes han tingut en aquestes xifres han estat els productes químics i els bens d'equip. Els primers han representat un 36,3% de les exportacions de la demarcació, amb un creixement al febrer del 3,9% en comparació amb el mateix mes de l'any passat. Se n'han exportat per valor de 356,5 MEUR, si bé també se n'han importat per un cost de 229,1 MEUR, un 7,1% més que el febrer del 2024. Pel que fa als bens d'equip, les exportacions van arribar als 170,9 milions d'euros, un 22,4% més que el segon mes de l'any anterior, però en canvi se'n van importar per valor de 194,5 MEUR, un 13,4% més. Aquests productes representen el 17,4% de les exportacions i el 14,2% de totes les importacions de la província.