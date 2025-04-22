Política
ERC portarà al ple habilitar solars buits com a aparcaments a l'entorn de l'Hospital Joan XXIII
Els republicans proposen que el solar del futur Fòrum Judicial s’obri de manera immediata pel personal de l’hospital
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona presentarà al Consell Plenari d’aquest dijous una moció per convertir els solars buits que hi ha al voltant de l’Hospital Joan XXIII en aparcaments provisionals oberts a la ciutadania. Aquesta proposta arriba com a resposta a l’actual col·lapse d’aparcament que pateix la zona, una problemàtica que s’ha intensificat arran de les obres del nou hospital, que han comportat la pèrdua de més de 250 places destinades als treballadors.
ERC proposa que l’Ajuntament iniciï negociacions amb els propietaris de fins a nou solars privats de la zona perquè, a canvi d’un lloguer simbòlic, per exemple, l’equivalent al rebut de l’IBI, es puguin habilitar com a aparcaments de caràcter temporal. «Aquests terrenys sumen més de 36.000 m² i, amb només una tercera part, ja podríem guanyar més de 400 places noves, alleujant així la pressió actual», ha explicat el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig. «Seria una solució ràpida, realista i perfectament viable», ha afegit.
Paral·lelament, Esquerra també demana a la Generalitat de Catalunya que obri de manera provisional el solar on s’ha de construir el futur Fòrum Judicial, un espai actualment en desús i sense previsió d’inici d’obres abans de dos anys. ERC defensa que aquest espai podria destinar-se immediatament a aparcament exclusiu per al personal sanitari de Joan XXIII.
Aquesta proposta s’ha presentat i té el vistiplau de la Junta de Personal de l’Hospital Joan XXIII; el Comitè d’Empresa de Gestió i Prestació de Serveis de Salut; el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona; el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i de l’Associació de Veïns Parc Francolí. Puig ha instat l’alcalde Viñuales a abandonar la passivitat i assumir responsabilitats: «ha de deixar de buscar culpables i amagar-se darrere d’excuses. El que toca ara és liderar i negociar per trobar solucions efectives».
El portaveu adjunt ha recordat que no és la primera vegada que es fa ús d’aquests terrenys per facilitar l’aparcament. «Un dels solars que ara ja està edificat va funcionar com a aparcament dissuasiu durant tretze anys. Fins fa poc, molts d’aquests espais s’utilitzaven per estacionar-hi fins que el mateix Ajuntament, quan va pintar les noves zones regulades, els va tancar», ha criticat.
Finalment, Puig ha posat com a exemple el solar proper al cementiri, actualment utilitzat com a aparcament provisional gràcies a un acord amb el propietari. «Aquest model funciona i ja l’estem aplicant. Només cal voluntat política per ampliar-lo també a Joan XXIII», ha conclòs.