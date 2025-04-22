Tradició
Els tarragonins s’acomiaden de la Setmana Santa gaudint de la mona als espais verds de la ciutat
Diverses famílies van celebrar aquest dia al Pont del Diable i al Parc del Francolí
Després de dies de processons i escapades, la Setmana Santa va viure ahir el seu tradicional i dolç final. Com ja és costum, moltes famílies tarragonines es van organitzar ben d’hora per reservar el millor espai on menjar la mona i gaudir de la natura.
Al Pont del Diable, una fila constant de gent pujava cap a la zona de pícnic carregant cadires de càmping en una mà i la mona a l’altra. La Mercedes Alcañiz va ser una de les primeres d’arribar, a les nou del matí. «Vinc aquí des que era petita i ho faré fins que els nens se’n cansin», explicava. Els seus fillols, de 12 i 14 anys, ja no es conformen només amb la mona de xocolata. «Ara també els hi poso uns dinerets, que els va millor», confessava.
La família de la Mari Carmen Sánchez també va arribar d’hora. «Bé, ha estat la tieta Matilde qui ha guardat la taula, els més dormilegues venim després», reconeixia. «Ens agrada estar aquí, i el dia acompanya», apuntava.
Tot i l’encant, enguany el preu de la mona va fer repensar opcions. «No descarto fer-la a casa l’any vinent», comentava. Al seu fillol, l’Èric Sánchez, li semblava una bona idea. «Seria divertit fer-la junts!», assegurava.
Just al costat, un grup de famílies de la mateixa escola celebraven la seva pròpia tradició. «Organitzem una cerca d’ous i després el conill de Pasqua els portarà un regalet», explicava la Beatriz Defez.
Al Parc del Francolí, les taules de pícnic també es van omplir ràpidament. Per a l’Àngels Molins, aquest era un dia especial, ja que celebrava la primera mona amb tota la família. «A mi m’agrada el tortell de tota la vida», explicava.
La seva cunyada, la Ramona Espinal, vivia la tradició per primer cop. «A la República Dominicana és bastant diferent. Les processons em van semblar espectaculars», comentava.
La Guadalupe Rizocantos, d’origen equatorià, ja fa 24 anys que celebra la tradició amb els seus nebots. «És un costum molt maco i als nens els fa molta il·lusió», assegurava. «Jo sempre la demano del Barça, és el meu equip favorit», explicava en Dylan amb una gran pilota de xocolata a les mans.
Ahir els espais naturals de la ciutat també van comptar amb la presència de la Guàrdia Urbana, que van desplegar un dispositiu especial per evitar incendis i conductes incíviques durant la celebració.