Comerç
Condis obrirà una nova botiga a Tarragona
A l’establiment s’estan portant a terme les darreres reformes per posar-lo en marxa
La cadena de supermercats Condis obrirà pròximament una nova botiga a Tarragona. Aquest serà el quart establiment que la cadena tindrà a la ciutat. Els tres anteriors estan situats al carrer Rovira i Virgili, número 17, al carrer dels Rebolledo, número 16, i al carrer de Sevilla, número 7.
Aquesta nova botiga, en canvi, estarà situada a la Part Baixa, concretament, al carrer Reial, número 32. Tot i que la data d’inauguració encara no ha transcendit, a l’establiment s’estan portant a terme les darreres reformes per posar-lo en marxa.
De fet, en els darrers dies, a més de portar a terme actuacions a l’interior del recinte, la cadena de supermercats, a més de pintar el seu logo a l'exterior, ha instal·lat una pancarta en la qual es pot llegir «Condis, la qualitat a prop teu».