Tarragona
En Comú Podem repartirà «remeis casolans» aquest Sant Jordi per combatre els mals socials
Els remeis apel·len a valors fonamentals per a una societat crítica, inclusiva i cohesionada
En Comú Podem Tarragona engegarà durant la diada de Sant Jordi una campanya creativa i reivindicativa. La formació repartirà, des de la seva carpa a la Rambla Nova, una col·lecció real de «remeis casolans» per reivindicar el poder transformador de la cultura i fer una crida a la lluita contra diverses formes d’injustícia social.
Els remeis, elaborats i presentats de manera simbòlica però tangible, porten noms suggeridors que apel·len a valors fonamentals per a una societat crítica, inclusiva i cohesionada:
- Rigorinol: el remei natural contra la desinformació aguda.
- Curexina: infusió masticable per equilibrar càrregues i expectatives.
- Orgullina: gominoles amb expressió lliure i afectes visibles.
- Convivial: respecte en estat pur, per prendre en comunitat.
Cada «tractament» inclourà instruccions d’ús simbòliques que conviden a aplicar-lo contra el racisme, el feixisme, el masclisme, l’homofòbia i les fake news.
Des d’En Comú Podem Tarragona es reivindica que la cultura és un dels motors essencials del pensament crític i del canvi social. «Quan ens endinsem en llibres, converses, art o música, trobem instruments poderosos per transformar la realitat», afirmen des del grup municipal. La campanya vol ser també una invitació a la reflexió col·lectiva i al compromís compartit per construir un futur més just i divers, davant l’onada reaccionària.
Les persones interessades poden reservar el seu remei cultural a través del formulari en línia abans del 23 d'abril i recollir-lo el dia de la diada a la carpa d’En Comú Podem Tarragona, durant la celebració de la diada de Sant Jordi.