Viñuales expressa el seu condol per la mort del papa Francesc: «Conèixer-lo va ser meravellós»
L'alcalde de Tarragona ha acompanyat l'emotiu text amb una imatge de la seva trobada amb el Sant Pare
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha volgut sumar-se a les mostres de dol per la mort del Papa Francesc, destacant la seva figura com a líder espiritual i com a persona propera.
En una emotiva publicació, Viñuales ha recordat la seva trobada amb el Sant Pare i ha subratllat la profunda impressió que li va causar: «Conèixer al Papa i veure el gran ésser humà que era, va ser meravellós.»
L’alcalde ha volgut agrair públicament al Pontífex «les seves paraules, la seva manera de ser i el seu sentit de l’humor», remarcant que «ha estat un gran Papa i passarà a la història pel seu tarannà, la seva proximitat i els seus ideals.»
Mor el papa Francesc als 88 anys
Finalment, Viñuales ha conclòs amb un sentit missatge de comiat: «Descansi en pau 🕊️»