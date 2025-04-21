Diari Més

Religió

Viñuales expressa el seu condol per la mort del papa Francesc: «Conèixer-lo va ser meravellós»

L'alcalde de Tarragona ha acompanyat l'emotiu text amb una imatge de la seva trobada amb el Sant Pare

Ruben Viñuales en la seva trobada amb el Papa Francesc.

Ruben Viñuales en la seva trobada amb el Papa Francesc.Instagram

Pep Santos Alasà
Publicat per
Pep Santos AlasàRedactor

Creat:

Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha volgut sumar-se a les mostres de dol per la mort del Papa Francesc, destacant la seva figura com a líder espiritual i com a persona propera.

En una emotiva publicació, Viñuales ha recordat la seva trobada amb el Sant Pare i ha subratllat la profunda impressió que li va causar: «Conèixer al Papa i veure el gran ésser humà que era, va ser meravellós.»

L’alcalde ha volgut agrair públicament al Pontífex «les seves paraules, la seva manera de ser i el seu sentit de l’humor», remarcant que «ha estat un gran Papa i passarà a la història pel seu tarannà, la seva proximitat i els seus ideals.»

Finalment, Viñuales ha conclòs amb un sentit missatge de comiat: «Descansi en pau 🕊️»

tracking