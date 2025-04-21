Religió
L’arquebisbe de Tarragona recorda Francesc com «el papa dels pobres» i defensor d’una Església oberta
Joan Planellas destaca el llegat del pontífex en la promoció de la pau, la misericòrdia i una Església fidel al Concili Vaticà II, compromesa amb els més desfavorits
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha destacat aquest dilluns que el papa Francesc ha estat «el papa dels pobres», «un promotor de la pau mundial» i d'una Església oberta que no ha volgut romandre «tancada en ella mateixa o reclosa en una sagristia». Així ho ha apuntat l'arquebisbe en un comunicat després de conèixer la mort del papa Francesc aquest dilluns al matí. En aquests moments «de dol», Planellas ha convidat els fidels «a pregar per ell i també a donar gràcies per tot el llegat que ens ha donat durant aquests anys del seu pontificat».
L'arquebisbe de Tarragona ha destacat que Francesc es va mantenir fidel al Consell Vaticà II i volia «que l'Evangeli fos promogut en una Església en sortida». «Deia que preferia una Església que surt, que s'enfanga en el camí, que no pas una Església tancada en ella mateixa o reclosa en una sagristia», ha valorat.
Segons Planellas, el llegat de Francesc també es resumeix en la seva crida a evangelitzar «amb alegria» i en el fet que ha estat «el papa de la misericòrdia i el perdó». «Ha estat un promotor de la pau mundial, anant en contra de la barbàrie de la guerra, com expressava encara aquest diumenge en el missatge de Pasqua», ha afegit.
L'arquebisbe de Tarragona ha destacat també que Francesc «ha estat el papa dels pobres, de la predilecció especial per als pobres i els marginats, per als migrants, per a tots aquells que sofreixen, per a tots aquells que no tenen les condicions de viure d'una manera digna. Ha estat el de l'Església dels pobres», ha tancat.