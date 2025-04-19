Veïnal
Veïns de La Móra netegen el canal en una acció reivindicativa davant «la inacció municipal»
La comunitat exigeix el «compliment dels compromisos» i denuncia «la falta de resposta institucional davant el risc d’inundacions»
Aquest dissabte al matí, diversos veïns i veïnes del barri de La Móra han participat en una acció de neteja a l’inici del canal, cinc mesos després de les inundacions i, segons afirmen, «davant la manca de resposta de l’Ajuntament».
La iniciativa, organitzada per l’Associació de Veïns, ha tingut com a objectiu «reivindicar el compliment dels compromisos adoptats pel consistori el passat mes de gener».
Els veïns recorden que, en aquell ple, es va aprovar per unanimitat una moció que preveia, entre altres mesures, la creació d’una comissió de treball per prevenir futurs aiguats i la neteja periòdica de l’entrada del canal.
Segons l’associació, cap d’aquests compromisos s’ha fet efectiu fins ara. Per aquest motiu, s’ha impulsat aquesta primera acció simbòlica, amb la participació del veïnat, que ha aportat eines de jardineria i ha col·laborat de manera voluntària en la neteja de la zona afectada.
L’Associació de Veïns valora positivament la resposta ciutadana i assegura que continuarà reclamant mesures efectives per part de les administracions davant els riscos d’inundació.