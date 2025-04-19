Diari Més

Successos 

Els Bombers retiren un rusc d’abelles a la Rambla President Francesc Macià de Tarragona

La intervenció, que no ha causat afectacions, ha permès assegurar la zona i garantir la retirada segura de l’eixam 

Imatge de la intervenció d'aquest migdia a Tarragona per un rusc d'abelles

Imatge de la intervenció d'aquest migdia a Tarragona per un rusc d'abellesCedida

Marta Omella
Publicat per
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Aquest dissabte, a les 12.58 h, els Bombers han rebut un avís per la presència d’un rusc d’abelles a la Rambla President Francesc Macià de Tarragona, en una zona de pas habitual de vianants. 

L'alerta l'ha emès la policia local, i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació. 

Un cop allà, els bombers han constatat que s’estava formant un rusc darrera d'una senyal de trànsit i han col·locat una capsa específica per atraure l’eixam

Aquesta mesura permet que les abelles hi entrin de forma natural i que, posteriorment, el rusc pugui ser retirat de manera segura. 

Imatge de la intervenció d'aquest migdia a Tarragona per un rusc d'abelles

Imatge de la intervenció d'aquest migdia a Tarragona per un rusc d'abellesCedida

Es tracta d’un procediment habitual per evitar molèsties o riscos tant per a les persones com per als insectes.

La intervenció s’ha dut a terme sense cap afectació personal ni material. Tot i que no ha calgut tallar el trànsit, la zona ha estat abalisada momentàniament com a mesura de seguretat.

tracking