Successos
Els Bombers retiren un rusc d’abelles a la Rambla President Francesc Macià de Tarragona
La intervenció, que no ha causat afectacions, ha permès assegurar la zona i garantir la retirada segura de l’eixam
Aquest dissabte, a les 12.58 h, els Bombers han rebut un avís per la presència d’un rusc d’abelles a la Rambla President Francesc Macià de Tarragona, en una zona de pas habitual de vianants.
L'alerta l'ha emès la policia local, i els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació.
Un cop allà, els bombers han constatat que s’estava formant un rusc darrera d'una senyal de trànsit i han col·locat una capsa específica per atraure l’eixam.
Aquesta mesura permet que les abelles hi entrin de forma natural i que, posteriorment, el rusc pugui ser retirat de manera segura.
Es tracta d’un procediment habitual per evitar molèsties o riscos tant per a les persones com per als insectes.
La intervenció s’ha dut a terme sense cap afectació personal ni material. Tot i que no ha calgut tallar el trànsit, la zona ha estat abalisada momentàniament com a mesura de seguretat.