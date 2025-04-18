Setmana Santa
Milers de persones viuen amb solemnitat la processó del Sant Enterrament de Tarragona
Dotze confraries i vint passos protagonitzen la 475a edició de l'acte principal de la Setmana Santa de la ciutat
La processó del Sant Enterrament de Divendres Sant de Tarragona va tornar a aplegar milers de persones, que van viure amb solemnitat la desfilada de la vintena de passos que duen dotze confraries.
En la 475a edició de l'acte principal de la Setmana Santa tarragonina hi van participar més d'un miler de persones, que van fer el mateix recorregut que l'any passat i que es va centrar principalment als carrers de la Part Alta.
La cerimònia, declarada Element Patrimonial d'Interès Nacional, serà votada pel Parlament de Catalunya el pròxim 30 d’abril per decidir si es converteix en Festa Patrimonial d'Interès Nacional, la màxima categoria amb la qual es pot distingir.
El president del Parlament, Josep Rull, va ser l'encarregat de portar la bandera de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona, convidat precisament per aquesta entitat, que és l'organitzadora de la processó i que en promou el reconeixement institucional.
La processó del Sant Enterrament és «l’acte central» de tota la setmana, tal com va explicar Xavier Balcells, membre de l’equip de presidència de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona. «Hi surten totes les confraries i és el dia gran en quant a participació de les entitats i de la gent», va assenyalar. Balcells va posar en valor que els visitants troben «una tradició molt arrelada amb un patrimoni que surt al carrer, que és únic i que mostra figures i peces d’un valor incalculable».
Els penitents i les dotze confraries van seguir un estricte ordre que ve marcat per la tradició i els confrares es van encarregar de transportar els passos que simbolitzen diversos episodis de la passió i la mort de Jesucrist. Entre els moments àlgids hi va haver l’arrencada des de la plaça del Rei, el pas per davant del palau de l’Arquebisbat o la pujada dels passos per la Baixada de la Pescateria. Durant tot el recorregut, milers de persones van contemplar el pas dels diferents misteris amb gran respecte.
Aquesta celebració és probablement la processó més multitudinària de Catalunya. Balcells va destacar que «s’està fent un relleu generacional a totes les entitats», fet que garanteix la supervivència d’una tradició que va fins i tot més enllà del sentiment religiós.
«Les persones joves volen participar-hi, potser no com s’ha fet sempre amb la vesta, sinó que volen ser una part més activa. Per exemple, sent a les bandes o com a portants i això hem d’aplaudir-ho», va expressar. De fet, va assegurar que la celebració és viva perquè en els últims deu anys el nombre d’actes de la Setmana Santa i de bandes ha crescut i que fins i tot «es plantegen nous misteris».
Un exemple del relleu és la mateixa presidència de l’Agrupació, que des de fa uns mesos s’ha repartit entre quatre persones. «Ha estat un encert perquè ha sigut mantenir viu l’esperit. Volem una Setmana Santa que no decaigui i que vagi a l’alça en actes i participació i que intenti arribar al públic jove i també més enllà de la ciutat», va concloure.