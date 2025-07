La Rambla Nova de Tarragona tindrà 132 parades de llibres i roses per Sant Jordi

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona ja està preparada per gaudir de la diada de Sant Jordi. Un any més, la Rambla acollirà 132 parades de llibres i roses. Aquest any, s’han dut a terme diferents ajustos per minimitzar els espais buits a la Rambla i evitar les senyalitzacions innecessàries.

Una altra novetat és que les parades dels partits amb representació municipal s’instal·laran a la calçada entre els carrers Adrià i Sant Agustí i carrers Unió i Sant Francesc. Aquest nou emplaçament permetrà als vianants gaudir de major amplitud.

A més de la Rambla, el Sant Jordi també s’estendrà per altres racons de la ciutat i s’instal·laran 24 parades en altres ubicacions. Des del departament de Domini Públic, s’ha comprovat que no existeixin duplicitats i que la seva col·locació no impedeixi l’accessibilitat a edificis, locals, passos de vianants, elements urbans existents en l’entorn, ni al propi itinerari natural dels vianants.

Per la seva banda, la Guàrdia Urbana s’encarregarà un any més de verificar les ocupacions autoritzades a la via pública durant la jornada i vetllarà per una diada segura.

Programació

La Casa de les Lletres i Tarragona Ràdio tornen a unir esforços per oferir una diada de Sant Jordi enfocada a homenatjar les lletres tarragonines, amb la participació activa de les seves protagonistes: escriptors, escriptores i editores del Camp de Tarragona que passaran per l’estand durant tot el dia perquè tota la ciutat pugui veure i sentir les darreres novetats que presenten.

D’aquesta manera, l’activitat arrencarà des del bell mig de la Rambla Nova a les 9 del matí i s’allargarà fins gairebé les 20 h per on passaran més d’una trentena d’escriptors i editors del Camp de Tarragona que donaran detall de les novetats editorials d’aquest any.

També la Biblioteca Pepita Ferré hi serà present a l’estand de La Casa de les Lletres el dia 23, tot instal·lant uns prestatges on es podran consultar els llibres guardonats pels Premis Literaris Ciutat de Tarragona durant els darrers anys. La consellera de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona i presidenta de Tarragona Ràdio, Sandra Ramos, també hi participarà a les 9.45 h per tal de difondre i promocionar l’activitat cultural de la ciutat.

Com a novetat, el vestíbul del Teatre Tarragona acollirà entre les 17.30 i les 20.30 h, l’activitat Desiderata!, un hospital de llibres dissenyat per inspirar i educar les persones sobre la importància de les cures, a través de la lectura i la reparació de llibres i elements d’escriptura. Aquest contenidor d’art serà una oportunitat única perquè els assistents descobreixin la bellesa i el poder de la lectura, i com pot ser una eina per a la curació i el creixement personal. A més, aprendran habilitats útils i pràctiques sobre com reparar llibres que després podran aplicar al seu dia a dia. L’activitat està adreçada a tots els públics en torns cada 20 minuts.

No hi faltaran a la cita la tradicional ballada de sardanes a la plaça Verdaguer, a les 19 h, i a les 20 h es farà l'actuació castellera de les quatre colles de la ciutat a la Rambla Nova, al tram del Teatre Metropol.