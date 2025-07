Una entitat empresarial vol invertir 9 MEUR a la Ciutat de Repòs per atraure negocis d’arreu del món

Publicat per John Bugarin Creat: Actualitzat:

La Unió d’Empresaris de Tarragona (EdT) ha reiterat la seva voluntat d’impulsar un hub d’empreses internacionals del sector tecnològic en una part significativa de l’antiga Ciutat de Repòs, on la Generalitat de Catalunya té prevista la construcció d’un alberg juvenil. Impulsar el projecte Startups Village Residencial Tarragona, que seria «complementari» al que planteja l’administració catalana en aquest complex, podria suposar una inversió total d’entre 8,5 i 9,3 milions d’euros.

Així es detalla en l’exhaustiu estudi de viabilitat que ha presentat la patronal tarragonina al Departament de Drets Socials que demostra «la sòlida viabilitat tècnica, econòmica i financera» d’aquesta iniciativa que pretén «crear un ecosistema innovador de referència internacional, dissenyat per atraure i retenir talent tecnològic i emprenedor» a la ciutat. La directiva d’EdT assenyala que ja han mantingut trobades amb la delegada del Govern català, Lucía López i la directora dels Serveis Territorials d’Empresa i Treball, Mar Giné, per traslladar la proposta.

L’organització Empresaris de Tarragona —que té prop de 400 empresaris escrits— vol obtenir una concessió demanial per un període de 75 anys de l’espai que no es destini al futur alberg de joventut. Tal com va explicar Diari Més, nou pavellons de la zona nord de la Ciutat de Repòs han quedat exclosos del projecte, tot i que aquesta part podria formar part d’una futura segona fase de l’alberg.

Segons l’estudi presentat per la patronal, fer realitat el hub d’empreses costaria uns 9 milions d’euros, un import que inclouria la rehabilitació dels edificis existents i les inversions necessàries en tecnologies, màrqueting, equip inicial i fons de maniobra.

EdT proposa un «finançament mixt» que combina una «significativa aportació» de capital privat —uns 3 milions—, un deute bancari i públic, i la recerca de subvencions europees i nacionals. Donada l’«alta» inversió inicial, sol·liciten una «exempció del cànon concessional durant els primers deu anys».

D’altra banda, en el document s’exposa que els ingressos anuals serien superiors als 6,6 milions un cop assolit «el ple rendiment», que arribaria al cinquè any. L’entitat empresarial assegura que l’atractiu internacional del projecte «queda palès en les cartes d’interès ja rebudes per diversos fons d’inversió i entitats estratègiques de Luxemburg, Armènia, Corea del Sud, Israel, Turquia i Kazakhstan».

La iniciativa Startups Village Residencial tindria capacitat per a més de 150 startups d’orientació tecnològica i digital, i 400 residents. «L’hem dissenyat perquè coexisteixi harmònicament amb el futur alberg de joventut, buscant activament sinergies en l’ús d’espais comuns com les zones esportives o de restauració», explica el president d’EdT, Sebastià Cabré. Fa un any, la Generalitat va explicar al Diari Més que veien «compatible» ambdós projectes. Pel que fa a les obres de l’alberg, que costaran 15 milions d’euros, es preveu que comencin abans de l’estiu.