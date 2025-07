El projecte de rehabilitació del Fòrum de la Colònia inclou noves excavacions arqueològiques

Amb aquesta intervenció, que es finançarà amb fons Next Generation, es transformarà el Fòrum de la Colònia en un gran parc urbà i en un museu a l’aire lliure.Gerard Martí

Les obres de rehabilitació del Parc del Fòrum arrencaran el pròxim 22 d’abril. Aquesta actuació, que durarà aproximadament vuit mesos, transformarà aquest recinte patrimonial en un gran parc urbà i un museu a l’aire lliure. El conjunt monumental viurà un rentat de cara important a través de millores arquitectòniques i urbanístiques. Abans, però, es duran a terme excavacions arqueològiques que permetran obtenir més informació sobre el que va ser el centre neuràlgic de Tàrraco.

Es posarà el focus en l’illa que queda més propera al carrer Fortuny. Concretament, en la zona on es troben les restes de l’antic temple capitolí —dedicat als déus Júpiter, Juno i Minerva—, així com d’algunes cases. Cris Salom, director del Museu d’Història de Tarragona (MHT), remarcava que aquesta part «només es va excavar l’any 1925». «Tenim fotografies i plànols, però segur que encara ens deparen moltes sorpreses», afirmava.

L’alcalde de Tarragona, recordava que el Fòrum de la Colònia va ser «el cor de la vida social i política» de Tàrraco. Amb aquesta actuació, el recinte monumental esdevindrà «el centre de la ciutat» i un «nou pol d’atracció». El batlle va presentar les obres acompanyat per la subdelegada del Govern central, Elisabet Romero, i el conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, qui anunciava que aquest cap de setmana la ciutadania podrà visitar de forma gratuïta aquest espai abans d’iniciar els treballs.

Es restauraran tots els elements arquitectònics i arqueològics, i es crearà un nou accés al públic pel carrer Cardenal Cervantes. Justament, a l’altre cantó d’on es troba l’entrada actual, que deixarà d’existir. A més, s’eliminarà el pont que connecta les dues illes per sobre del carrer Sole, ja que no permet el pas de persones amb mobilitat reduïda, i es construirà un pas elevat accessible per a tothom.

D’altra banda, es crearan refugis climàtics amb arbres en l’entorn del recinte i una zona de jocs infantils en la cantonada entre el carrer Cervantes, que es pacificarà i serà de plataforma única, i el carrer Soler, que passarà a ser només per a vianants en el tram des de Gasòmetre a Cervantes. Aquesta intervenció suposarà una inversió total de 3,5 milions d’euros, tres dels quals provenen dels fons europeus Next Generation.