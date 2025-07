La Processó dels Natzarens torna a omplir la Part Alta

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Sembla que enguany la pluja ha volgut donar una treva a la Setmana Santa tarragonina i ahir, la Processó dels Natzarens va poder tornar a omplir els carrers de la Part Alta. A les set de la tarda, l’església de Sant Francesc d’Assís ja era plena a vessar per seguir el tradicional viacrucis a l’interior del temple. Fora, a la Rambla Vella, les primeres persones començaven a ocupar lloc, pacientment, mentre el cel gris amenaçava, però no es decidia. A mesura que s’acostaven les vuit, els carrers s’omplien d’espectadors i costava trobar un racó des d’on veure bé la sortida.

El so dels timbals i el frec de les espardenyes arrossegades van fer girar els caps cap al carrer Rera Sant Domènec, per on baixava l’escamot dels armats de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang. Darrere seu, el pas del Cirineu, acompanyat per la banda infantil de timbals. Uns segons després, Jesús Natzarè avançava lentament, aturant-se davant del temple, mentre a dins encara sortien en degoteig els fidels que havien assistit a la missa. Mentre esperava l’inici oficial de la processó, el vent jugava amb les flames de les espelmes i feia voleiar les teles dels vestits de les Tres Maries.

L’escamot dels armats de la R. i V. Congregació de la Puríssima Sang.Gerard Martí

Amb les atxes enceses els confrares prenien les seves posicions i el Sant Crist s’entreveia a la porta de l’església. La música tornava a sonar i el pas de Jesús és despullat de les seves vestidures s’alçava per plantar-se cara a cara amb el Crist.

Els penitents amb la creu al coll es col·locaven dins la comitiva i, finalment, el tercer pas s’unia al seguici. Darrere, les veus del Cor d’Aspirants —que enguany celebren 40 anys— posaven la nota dolça a una processó que, un cop més, va recórrer amb solemnitat els carrers de la Part Alta fins a tornar a Sant Francesc.

Avui serà el torn de la Processó del Dolor, que recorrerà els carrers del centre de la ciutat. A partir de les 19.45 hores i des de l’Església de Sant Joan, els Armats de la Confraria de la Creu de Torredembarra obriran pas als cinc misteris corresponents al Rosari del Dolor: L’oració de Jesús a l’Hort, de l’Associació La Salle; La Flagel·lació, de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang; Ecce-Homo, de la Germandat del Sant Ecce-Homo; El Cirineu, de la Reial Germandat de Jesús Natzarè; i, finalment, Jesús de la Passió i Sant Crist, de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió.