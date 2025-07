Port Tarragona atreu més de 50 MEUR d’inversió privada per a l'emmagatzematge de cereals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Port Tarragona atreu un conjunt d’inversions privades que sumen més de 50 milions d’euros per a la modernització de la cadena logística del sector cerealístic. Actualment, es troba en procés d’exposició pública la concessió de diversos espais als molls d’Aragó, Castella i Navarra per a la construcció de magatzems destinats a productes agroalimentaris a lloure, que sumaran més de 57.000 metres quadrats. Aquestes inversions suposaran un increment d’1,6 milions de tones en el tràfic agroalimentari.

Així mateix, també estan en marxa dos concursos públics per a l’atorgament de dues concessions destinades a la construcció i futura explotació de sistemes de transport horitzontal de sòlids a lloure que permetran l’optimització i la descarbonització de les operatives de desestiba i emmagatzematge dels cereals, gràcies a la substitució de camions per un sistema de cintes transportadores, configurat com a servei portuari de manipulació de mercaderies. Aquestes noves inversions suposaran un important salt qualitatiu en la logística agroalimentària, que refermarà el lideratge de Port Tarragona a la Mediterrània.

El guanyador d’un dels concursos operarà al moll d’Aragó i mentre que el guanyador de l’altre concurs ho farà al moll de Castella-Sud. La construcció d’ambdós sistemes suposarà una inversió mínima de 12 milions d’euros.

L’Autoritat Portuària de Tarragona està tramitant sis expedients de concessió en diversos espais als molls d’Aragó, Castella i Navarra per a la construcció de sis nous magatzems de productes agroalimentaris a lloure i l’adaptació i actualització de dos magatzems més, que suposaran una inversió privada de 38.493.437,7 euros. En quatre d’aquests sis expedients hi ha concorregut més d’un interessat en el tràmit de competència de projectes. Actualment, es troben en informació pública els quatre projectes seleccionats en l’acord del Consell d’Administració del 2 d’abril, a raó del major interès portuari.

En total, les noves concessions sumaran 57.140,52 metres quadrats que es destinaran a la logística de cereals. El conjunt d’aquests nous espais permetrà sumar, un cop estiguin en actiu, un tràfic mínim d’1.613.300 tones de sòlids a lloure, cosa que consolidarà Port Tarragona com a port líder en agroalimentaris del conjunt de la Mediterrània i com a principal porta d’entrada del cereal a la península.

Modernització del servei

D'aquesta manera Port Tarragona incrementarà els espais per a l’emmagatzematge de cereals i altres productes agroalimentaris, que vindran acompanyats de la modernització de tota la cadena logística. En aquest sentit, cal destacar que els sis nous magatzems que s’aixecaran estaran mecanitzats, cosa que permetrà l’optimització de tot el procés. Així mateix, tots sis comptaran amb instal·lacions fotovoltaiques a les seves cobertes, cosa que suposarà un avenç important en matèria de descarbonització i autosuficiència energètica per al conjunt del recinte portuari.

A tot això, cal sumar-hi que diversos magatzems prioritzaran el lliurament i expedició de les mercaderies per via fèrria. Aquesta aposta, totalment alineada amb l’estratègia de Port Tarragona per a impulsar el tren com a mitjà de transport per a la logística de cereals, comportarà també una disminució de les emissions de CO2, ja que es reduirà el nombre de camions que carregaran aquests productes als molls.