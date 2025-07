El Passeig de les Palmeres acollirà la primera Fira de Pasqua de Tarragona

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tarragona estrenarà aquesta Setmana Santa la primera edició de la Fira de Pasqua, formada per artesans de l’Associació Tarragonina d'Expositors d'Artesania (ATEA). Aquesta estarà ubicada al Passeig de les Palmeres, i busca donar resposta a la demanda del col·lectiu per tenir més presència a la ciutat fora de l’època nadalenca, quan participen a la tradicional Fira d’Artesania a la Rambla Nova.

La Fira de Pasqua se celebrarà del 17 al 21 d’abril de 2025, ambdós inclosos, en horari de 10.00 a 21.00h. La fira està impulsada per Mercats de Tarragona amb la col·laboració de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona.

El Passeig de les Palmeres comptarà amb un total de deu casetes on una desena d’artesans i artesanes de les comarques tarragonines exposaran les seves creacions en bijuteria, joies, complements, tèxtil o sabons, entre d’altres productes. A més, també s’hi ubicaran un punt de venda de menjar i una caseta addicional que comptarà amb tallers i activitats gratuïtes per a públic familiar, com tallers de pinta cares, il·lustració o macramé, organitzats per la conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona.

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «és la primera vegada que la ciutat acull una fira en aquesta època de l’any. Creiem que son dies de molta activitat a Tarragona i pot ser molt interessant tant per al públic local com per als visitants que aprofiten aquests dies per visitar-nos. Pot ser una bona oportunitat per afavorir la dinamització comercial durant Setmana Santa».