Martorell (PP) proposa reobrir els monuments patrimonials de Tarragona durant les nits d’estiu

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Maria Mercè Martorell ha proposat reobrir els monuments patrimonials durant les nits d’estiu. La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular a l’Ajuntament de Tarragona també ha demanat tornar a obrir els espais municipals els dilluns perquè els visitants no es quedin sense l’accés al Patrimoni Mundial. Els populars defensaran aquestes accions a través d’una moció que es debatrà durant el pròxim ple municipal del mes d’abril.

En roda de premsa aquest dimecres, Martorell ha recordat que l’accés als monuments durant les nits d’estiu es va obrir l’any 2000, quan els populars lideraven l’àrea de Patrimoni a l’Ajuntament de Tarragona. «Vam obrir el circ, l’amfiteatre o la muralla i es van fer visites teatralitzades a Casa Castellarnau. És el moment de recuperar una acció que va donar molt bons resultats», ha indicat la portaveu.

La popular ha expressat que les visites nocturnes són una molt bona alternativa per conèixer la ciutat evitant les hores amb les temperatures més altes a la ciutat. «Les temperatures són més agradables, hi ha menys afluència de gent i la il·luminació nocturna crea una atmosfera única i més íntima. A més, les visites poden anar acompanyades d’activitats culturals i sensorials com recreacions històriques o mercadets o concerts», ha explicat Martorell. La consellera popular ha assenyalat que amb motiu de l’aniversari de la declaració d’enguany s’han reprogramat visites nocturnes, però considera que s’haurien de mantenir més enllà de la celebració.

De la mateixa manera, Martorell ha demanat que els dilluns puguin obrir alguns monuments patrimonials municipals. «Els dilluns tots aquests espais estan tancats, però els visitants continuen arribant a la ciutat. Ja vam obrir Casa Canals o la maqueta de Tarraco, es pot tornar a habilitar l’accés els dilluns», ha manifestat la consellera.

Per aquests motius, els populars defensaran l’obertura dels monuments una nit per setmana a l’estiu, organitzar i potenciar activitats culturals i patrimonials als espais històrics i reobrir algun espai patrimonial de titularitat municipal els dilluns. «Aquestes mesures tan senzilles ja les vam fer i ajuden a dinamitzar la ciutat i a donar més valor al nostre estimat patrimoni», ha conclòs Martorell.