L'Ajuntament de Tarragona i l'ACA faran un estudi per regenerar l'aigua de la depuradora de la ciutat

L'Ajuntament de Tarragona i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) faran un estudi per regenerar l'aigua de l'EDAR de la ciutat. L'aigua podria servir per recarregar els aqüífers, garantir el cabal ecològic del riu Gaià i per ús de boca.

Aquest estudi servirà per determinar les característiques de la nova planta de terciari i prioritzar les alternatives on es destinarà l'aigua. L'anàlisi compta amb un pressupost de 210 mil euros i podria estar enllestit en un any.

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha remarcat que aquest treball es faci quan s'està «sortint» de la sequera. «S'ha de treballar amb prevenció per a quan arribin temps més complexos hàgim fet els deures», ha dit.

L'Ajuntament i l'ACA han signat un conveni aquest dimecres al matí que ha de permetre l'impuls d'un estudi per reutilitzar l'aigua tractada de la depuradora de Tarragona Nord. Avui en dia, s'aboquen 1,3 hm cúbics al mar. Amb la meitat n'hi ha de «sobres» per a ús de boca, ha assegurat l'alcalde.

Perquè l'aigua sigui apta per als nous usos que es vol donar, s'han de fer més tractaments. Caldrà adequar les instal·lacions amb un pressupost que podria pujar a més de 3 milions d'euros. La nova planta podria ser una realitat abans del 2030.

Viñuales ha destacat que es tracta «d'explorar vies sostenibles per aprofitar millor els nostres recursos hídrics». També ha insistit que la ciutat serà és «resilient» pel que fa a l'abastament d'aigua. L'alcalde ha recordat que Tarragona està connectada a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarrargona (CAT), però en cas d'avaria a la canonada, si la reparació és superior a quatre dies, la ciutat podria tenir «problemes» d'abastament.

Per part de la Generalitat, la directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrilla, ha insistit que el Govern treballa en dos eixos a l'hora de garantir el subministrament d'aigua a Catalunya: la regeneració i la dessalinització. Unes mesures encaminades a què «la pròxima sequera ens agafi amb els deures fets».