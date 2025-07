Instal·len una xarxa per evitar l’estada i nidificació de coloms al pont del cementiri

Treballs per instal·lar una xarxa preventiva per evitar els nius de coloms.Cedida

L’Ajuntament de Tarragona ha instal·lat aquesta setmana una xarxa preventiva per l’estada i nidificació de coloms sota el pont de l’A-7 de la carretera del cementiri. Amb aquesta mesura es pretén anar reduint l’hàbitat dels coloms i els espais propicis que utilitzen per nidificar i procrear a la ciutat, mantenir la zona neta i en condicions, tant pels vianants com pels vehicles estacionats.

Just en aquest punt hi havia una gran colònia de coloms de més de cent exemplars i s’han pogut retirar una trentena de nius en actiu. Aquests treballs han tingut un cost de 7.429,40 €, IVA inclòs.

Segons la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts, «aquesta és una mesura ens permetrà eliminar un embrutiment constant de la via pública, amb el corresponent sobrecost pel servei de neteja viària de la ciutat, ja que malgrat netejar-ho amb la freqüència contractada no es podia garantir el bon estat de la via pública, ja que es netejava un dia i al següent el carrer tornava a estar ple d’excrements i brutícia».

Aquesta mesura forma part del canvi d’estratègia en la gestió del departament de Neteja sobre població de coloms, després que altres mecanismes, com els sistemes de captura o els mètodes de control amb anticonceptiu; no han estat eficients ni suficients per al control de la població al municipi. Per tant, d’una banda es treballa amb la instal·lació d’aquestes xarxes preventives també en altres punts de la ciutat com a la façana de l’Ajuntament o en trams entre els mòduls de la Tabacalera, entre d’altres.

I de l’altra, com a segona mesura destacada, es pretén incidir en les fonts d’alimentació de les aus i per aquest motiu s’ha creat una comissió tècnica amb el Port de Tarragona ja que és un punt habitual d’alimentació dels coloms. Per incidir en l’aliment, també es realitzaran campanyes especials de sensibilització per a les persones que habitualment alimenten els coloms dins el nucli urbà i per controlar també els hàbitats. Amb tot plegat, la consellera destaca que «esperem que els resultats de la gestió estratègia conjunta amb el Port i les noves mesures de l’Ajuntament es pugui reduir a la població de coloms a límits sostenibles per la ciutat, en el sentit que es redueixin les molèsties i la brutícia».