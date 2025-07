La Fira d’Abril de Tarragona d'enguany comptarà amb 12 casetes i 7 entitats

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Tarragona acollirà del 30 d’abril al 4 de maig la 31a edició de la Fira d’Abril, que tornarà a ubicar-se a l’aparcament inferior del Mercadet de Bonavista. L’esdeveniment comptarà enguany amb dotze casetes i la participació de set entitats de la ciutat, una més que l’edició anterior. A més, enguany el recinte obrirà de manera ininterrompuda els dies festius, i per tant no tancarà les seves portes durant el migdia. «L’any passat vam veure que venia molta gent de fora i molts visitants demanaven poder quedar-se també a l’hora de dinar», va assenyalar ahir la presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament, Montse Adan, durant la presentació de la Fira.

Una altra de les novetats d’aquesta edició és el got reutilitzable de la Fira, que comptarà amb un codi QR amb el qual es podrà consultar la programació de cada jornada. Aquests actes, va apuntar la consellera, s’anunciaran pròximament. Així i tot, va avançar que la Fira comptarà, com l’any passat, amb actuacions musicals, exhibicions de dansa i activitats per a tots els públics, així com una àmplia oferta gastronòmica.

La distribució del recinte també es repetirà. Aquest ocuparà una superfície de 13.000 m² i disposarà d’un passadís central, on s’ubicarà un escenari cobert. A més, tornaran a instal·lar-se la nòria de 33 metres i la zona d’atraccions de mà del Gremi d’Atraccions de Fires de Catalunya (GREFIC), la qual obrirà les seves portes a partir del divendres 25 d’abril i fins al 4 de maig. El dia 29, les atraccions comptaran amb un preu promocional de 2 euros. L’entrada a la Fira i a les casetes, en canvi, serà gratuïta.

D’altra banda, Adan va aprofitar l’acte de presentació per agrair les entitats participants i fer una crida als possibles patrocinadors interessats a donar suport a l’esdeveniment. Les bases de patrocini ja estan disponibles a la pàgina web del mercat, i les propostes es podran presentar fins al diumenge 20 d’abril.

Tot i que aquest any la fira tindrà un dia menys, el repte, va afirmar la consellera, és superar les més de 60.000 persones assistents de l’edició anterior. «L’any passat ens va servir per reprendre la Fira d’Abril amb molta força. Enguany ens ha de servir per consolidar-la», va afirmar la consellera. «La Fira és una manera molt nostra de mostrar la riquesa de la ciutat i dels nostres barris. La volem obrir a tota Tarragona, però també a tota Catalunya», va afegir.

Les set entitats participants són Casa de Andalucía de Tarragona i província, Asociación Cultural i Folklórica Andaluza de Tarragona, AAVV Progresista de Torreforta, AAVV Campclar Zona Esportiva, Resistència Bandera Negra, Asociación de Vecinos Bonavista i Club Cultural Bonavista.